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Adıyaman Petrol Mahallesi TOKİ kat kurası ve ödemeler ne zaman yapılacak?

Adıyaman Petrol mahallesi toplu konutlarda asıl olarak hak kazanan vatandaşlar TOKİ ödemesi ve kat kurası ne zaman yapılacağını merak ediyor. Adıyaman TOKİ Petrol mahallesi konutları için kat kurası ve ödemeler ne zaman yapılacak?

10 Eylül 2019 Salı 10:03
Adıyaman Petrol Mahallesi TOKİ kat kurası ve ödemeler ne zaman yapılacak?

Adıyaman Petrol mahallesi toplu konutlarda asıl olarak hak kazanan vatandaşlar TOKİ ödemesi ve kat kurası ne zaman yapılacağını merak ediyor. Adıyaman TOKİ Petrol mahallesi konutları için kat kurası ve ödemeler ne zaman yapılacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Adıyaman Merkez Petrol Mahallesi Projesi kapsamında inşa ettirilecek;

2+1 nitelikli 245 adet, brüt 75 m2

3+1 nitelikli 105 adet, brüt 110 m2

Konutlar için, T. Halk Bankası A.Ş.’nin Adıyaman İlinde bulunan Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir. Kura tarihi daha sonra ilan edilecektir. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;

1- 2+1 nitelikli konutlar için;

- %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,

2- 3+1 nitelikli konutlar için;

- %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 180 ay vade, ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. 

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:03
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