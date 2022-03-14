Adıyaman okullar tatil mi? Adıyaman’a bugün okul tatil edildi mi? Son dakika Valilik açıklama yaptı mı?
Soğuk hava dalgasının gelişiyle birlikte kar yağışı da etkisini göstermeye başladı. Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle valiliklerden son dakika kar tatili açıklaması geliyor. Aralarında Rize, Bitlis, Giresun ve Hatay’ın da bulunduğu çok sayıda ilde bugün okullar tatil edildi. Okul tatil haberi Adıyaman’da olup olmadığı merak ediliyor. Peki bugün Adıyaman’da okullar tatil mi? Adıyaman’da okullar tatil edildi mi?
Yoğun kar yağışı don ve buzlanma nedeniyle 18 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde 14 Mart Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi. Peki okul tatil haberi Adıyaman'dan da geldi mi? Bugün Adıyaman'da okullar tatil mi?
Adıyaman'da bugün okullar tatil mi?
Adıyaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitim ve öğretimin 14 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.