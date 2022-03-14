Adıyaman okullar tatil mi? Adıyaman’a bugün okul tatil edildi mi? Son dakika Valilik açıklama yaptı mı?

Yoğun kar yağışı don ve buzlanma nedeniyle 18 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde 14 Mart Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi. Peki okul tatil haberi Adıyaman'dan da geldi mi? Bugün Adıyaman'da okullar tatil mi?

Adıyaman'da bugün okullar tatil mi?

Adıyaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitim ve öğretimin 14 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.