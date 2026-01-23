Adıyaman kardan gelinliğini giydi!

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin koordinasyonunda gece boyunca sürdürülen çalışmalarla ana arterler açık tutuldu, sabahın erken saatlerinden itibaren ise kar küreme ve kaldırım temizleme çalışmalarına başlandı. Adıyaman’da aralıksız devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahaya inen Adıyaman Belediyesi ekipleri, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için 24 saat esasına göre çalışma yürütüyor.

Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, iş makineleriyle ana arterler ve bulvarlarda kar küreme ile tuzlama faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmaları sahada bizzat denetleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, gece boyunca süren mesai sayesinde ulaşım akslarının tamamının açık olduğunu, sabah saatleriyle birlikte de kar küreme ve kaldırım temizleme çalışmalarının hız kazandığını söyledi.

Başkan Tutdere, "Adıyaman’da kar yağışı aralıksız devam ediyor. Gece boyunca ekiplerimizle yollarımızı açık tuttuk. Şu anda Adıyaman’da ana arterlerimizin, şehrin ulaşım akslarının tamamı açık. Ekiplerimiz şehrin dört bir yanında hem tuzlama hem de kar küreme çalışmasıyla hizmetlerini sürdürüyorlar. Bir taraftan da kaldırımları yayalar için uygun hale getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.