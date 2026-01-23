  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özel yalan makinası CHP’li İBB’nin iş bilmezleri yine kafa kafaya çarpıştı! Sofralara Ramazan bereketi müjdesi! İstanbul ve Ankara’da et ve tereyağı fiyatları huzur için sabitlendi! 3 Daire müteahhite 1 daire vatandaşa! Bu taksimi kurt yapmaz Fincancı’nın terazisi hep PKK’yı tartıyor! “I can’t breathe” Bu adamın maaşı 43 milyon dolar! Bakın mesleği ne 2025'te kapanan şirket sayısı yüzde 5,9 artarak 33 bin 270'e çıktı Kapanan şirket sayısı arttı 'Gündüz Kuşağı Programları: Bir Toplumsal Çürüme Mekanizması' ABD Temsilciler Meclisi "Savaş Yetkileri Yasası" karar tasarısını onaylamadı. Trump güle oynaya Erbakan Hoca’nın talebelerine bakın! Saadet Partisi lideri ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
Yerel Adıyaman kardan gelinliğini giydi!
Yerel

Adıyaman kardan gelinliğini giydi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adıyaman kardan gelinliğini giydi!

dıyaman’da dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artırarak şehri tamamen beyaza bürüyen kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluştururken; belediye ekipleri de vatandaşların mağduriyet yaşamaması için dev bir seferberlik başlattı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin koordinasyonunda gece boyunca sürdürülen çalışmalarla ana arterler açık tutuldu, sabahın erken saatlerinden itibaren ise kar küreme ve kaldırım temizleme çalışmalarına başlandı. Adıyaman’da aralıksız devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahaya inen Adıyaman Belediyesi ekipleri, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için 24 saat esasına göre çalışma yürütüyor.

Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, iş makineleriyle ana arterler ve bulvarlarda kar küreme ile tuzlama faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmaları sahada bizzat denetleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, gece boyunca süren mesai sayesinde ulaşım akslarının tamamının açık olduğunu, sabah saatleriyle birlikte de kar küreme ve kaldırım temizleme çalışmalarının hız kazandığını söyledi.

 

Başkan Tutdere, "Adıyaman’da kar yağışı aralıksız devam ediyor. Gece boyunca ekiplerimizle yollarımızı açık tuttuk. Şu anda Adıyaman’da ana arterlerimizin, şehrin ulaşım akslarının tamamı açık. Ekiplerimiz şehrin dört bir yanında hem tuzlama hem de kar küreme çalışmasıyla hizmetlerini sürdürüyorlar. Bir taraftan da kaldırımları yayalar için uygun hale getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. 

Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!
Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!

Yerel

Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!

Gece kar yağışı devam eder mi? Yarın, Salı günü kar yağacak mı? Doğu Karadeniz beyaza gömülecek...
Gece kar yağışı devam eder mi? Yarın, Salı günü kar yağacak mı? Doğu Karadeniz beyaza gömülecek...

Aktüel

Gece kar yağışı devam eder mi? Yarın, Salı günü kar yağacak mı? Doğu Karadeniz beyaza gömülecek...

İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller
İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller

Aktüel

İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23