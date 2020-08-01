Adıyaman karantinaya mı alındı? Adıyaman'da hangi ilçelerde karantina uygulanıyor? Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin başında karantina uygulaması bulunuyor. Özellikle vakaların arttığı bölgelerde karantina uygulanıyor. Alınan son bilgilere göre, Adıyaman'ın bazı ilçelerinde karantina uygulaması yapıldı. Peki ama Adıyaman'da hangi ilçelerde karantina uygulanıyor? Alitaşı, Cumhuriyet, İmamağa, Malazgirt, Sümerevler, Yavuz Selim, Yunus Emre ve Yeni mahallede karantina var mı? İşte detaylar...