  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti
1 haftadır kayıp olan alzaymır hastası kadından acı haber
Kayalık arazide 13 dinamit lokumu bulundu
Mısır'da 8 asker öldü
Yerel Adıyaman İtfaiyesi'nden Osmaniye ve Manavgat'a destek!
Yerel

Adıyaman İtfaiyesi'nden Osmaniye ve Manavgat'a destek!

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ülkenin birçok noktasında etkili olan orman yangınlarını söndürmek için başlatılan seferberliğe katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 18:00:00 - 2021-08-01 18:01:59
Adıyaman İtfaiyesi'nden Osmaniye ve Manavgat'a destek!

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli 3 kişilik ekip, ilk olarak Osmaniye’de başlayan yangına ardından ise Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangına müdahale etmek için yola çıktı.

Konu ile ilgili kısa bir bilgi veren yetkililer, “Ülkemizin birçok noktasında aynı anda başlayan orman yangınlarının söndürülmesi için biz de Adıyaman Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde destek vermek istedik. Yangın haberlerinin alınması ile kısa süre içerisinde tüm hazırlıklarını tamamlayan ekibimiz, hemen yola çıktı. İlk olarak Osmaniye’deki yangına müdahale eden arkadaşlarımız, buradaki yangının kontrol altına alınmasından sonra ilimize gelerek gerekli araç ve teçhizat bakımını yaptıktan hemen sonra bu kez Manavgat’a gitti. Adıyaman İtfaiyesi buradaki ekipler tarafından ihtiyaç duyulan noktalara nakledilerek yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Rabbim ülkemize felaketin hiçbir türlüsünü yaşatmasın inşallah” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay