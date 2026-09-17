Adıyaman için ortak projeler masada: İki vakıftan iş birliği adımı

Adıyamanlılar Vakfı yönetimi, Yetim Vakfı’nı ziyaret ederek yürütülen insani yardım, eğitim ve sosyal destek çalışmaları ile Adıyaman’a yönelik hayata geçirilebilecek ortak projeleri değerlendirdi.

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan H. Göksu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz ve vakıf yöneticileriyle bir araya geldi.

Yetim Vakfı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada Yılmaz, vakfın Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarında yetim, öksüz ve sosyal yetim çocuklar ile ailelerine yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, Yetim Vakfı’nın özellikle savaş, yoksulluk ve insani krizlerin yaşandığı bölgelerde sürdürdüğü faaliyetler de ele alındı. Vakfın Afrika’dan Orta Doğu’ya, Balkanlar’dan Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada eğitim, insani yardım, psikososyal destek ve kalkınma projeleri yürüttüğü, 2025 yılında 38 ülkede 3,6 milyondan fazla kişiye ulaştığı belirtildi. Gazze başta olmak üzere kriz bölgelerinde sıcak yemek, gıda, temiz su, sağlık ve eğitim desteklerinin yanı sıra yetim çocuklara yönelik sponsorluk çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Göksu da vakfın eğitim, burs, sosyal yardım ve dayanışma alanındaki faaliyetlerini anlatarak, özellikle Adıyaman’da çocuklara, gençlere ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, Adıyamanlılar Vakfı Kadın ve Aile Komisyonunca yürütülen ve bu yıl Adıyaman’da 5 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine eğitim desteği ulaştırılan “İlk Adım, İlk Umut” projesi de paylaşıldı.

Göksu, Yetim Vakfı’nın Türkiye sınırlarını aşan çalışmalarının önemli bir tecrübe oluşturduğunu belirterek, “Yetim Vakfımızın dünyanın farklı coğrafyalarında çocuklara ve ailelere ulaşan çalışmalarını büyük bir takdirle dinledik. Biz de Adıyamanlılar Vakfı olarak eğitimden sosyal dayanışmaya kadar yürüttüğümüz projeleri paylaştık. Bu tecrübeleri bir araya getirerek özellikle Adıyaman’da çocuklarımızın ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin hayatına dokunacak kalıcı çalışmalar geliştirebileceğimize inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz da sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine değinerek, “Adıyamanlılar Vakfı’nın bölgeyi yakından tanıması ve uzun yıllara dayanan sosyal dayanışma tecrübesi son derece kıymetli. Adıyaman için neler yapabileceğimizi, güçlerimizi hangi alanlarda birleştirebileceğimizi değerlendirdik. Ortak çalışmalarla daha fazla çocuğa ve aileye ulaşmayı arzu ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Adıyaman özelinde eğitim, sosyal destek ve dayanışma alanlarında geliştirilebilecek projelerin değerlendirildiği ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Adıyamanlılar Vakfı heyeti, nazik ev sahipliği ve yakın ilgileri dolayısıyla Yetim Vakfı yönetimine teşekkür etti.