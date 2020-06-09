  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adıyaman ailesinden Vali Akbıyık’a ziyaret

Hakkari’deki Jirki aşireti lideri Mehmet Adıymanan’ın oğlu kanat önderi Necman Adıyaman ve beraberindeki aşiret mensupları, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:08:26 -
Adıyaman ailesinden Vali Akbıyık’a ziyaret

Hakkari’deki Jirki aşireti lideri Mehmet Adıymanan’ın oğlu kanat önderi Necman Adıyaman ve beraberindeki aşiret mensupları, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.


Bir süre önce vefat eden Jirki aşireti lideri Mehmet Adıyaman’ın oğlu Necman Adıyaman, kardeşleri ve kanat önderi Hasan Öztunç, aşiret mensubu Abdulmecit Tarhan ile birlikte Vali Akbıyık’ı belediye makamında ziyaret etti. Vali Akbıyık, bir süre önce vefat eden aşireti lideri Mehmet Adıyaman’ın ölümünden dolayı Adıyaman ailesine başsağlığı dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Kanat önderi Necman Adıyaman ise aşiret mensupları olarak her zaman devletin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade ederek, kendileri ile yakından ilgilenen Vali Akbıyık’a teşekkür ettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı