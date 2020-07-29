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Aktüel

Adıyaman ailesi, 13 yaşındaki oğullarından 8 gündür haber alamıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-29 15:00:11 -
Adıyaman ailesi, 13 yaşındaki oğullarından 8 gündür haber alamıyor

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de, 8 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Mehmet Adıyaman'ın ailesi, çocuklarından gelecek mutlu haberi bekliyor.

Sancaktepe'teki evlerinden 22 Temmuz'da ayrılan 13 yaşındaki Mehmet Adıyaman'dan haber alınamıyor. Polise kayıp başvurusunda bulunan Adıyaman ailesinin ise umutlu bekleyişi sürüyor.

AA muhabirine açıklama yapan Neslihan Adıyaman, 13 yaşındaki oğlunun geçen hafta yanına gelerek kendisinden para istediğini anlattı.

Bunun üzerine bir miktar para verdikten sonra kapının önünde olacağını söyleyen oğlundan bir daha haber alamadıklarını belirten Adıyaman, "Nereye gitti hala bilemiyoruz. Her yere kayıp başvurusunda bulunduk. Yetkililere sesleniyorum, benim oğlumu bulsunlar. Oğlum da beni duyuyorsa çıksın söylesin 'anne ben şuradayım' diye. En azından içim rahatlar." dedi.

Polise kayıp başvurusunda bulunduklarını söyleyen anne Adıyaman, bir an önce oğlundan gelecek iyi haberi beklediklerini ifade etti.

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