"Adınız FETÖ'ye Karıştı" yalanıyla 3 milyonluk vurgun: Sahte komiserler tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, N.B. isimli müşteki, telefonla kendisini komiser olarak tanıtan bir şahıs tarafından arandı. Arayan kişinin, müştekiye adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söylemesinin ardından çeşitli yönlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine müşteki, ikametine gelen şüpheliye yaklaşık 3 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını elden verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, ziynet eşyalarını aldıktan sonra araçla olay yerinden ayrılan şüphelinin güzergahını belirledi. Alınan güvenlik tedbirleri sonucunda yabancı uyruklu M.A. ve E.N. isimli 2 şüpheli, il dışında yakalandı.

Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada, müştekiye ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 3 milyon TL değerindeki ziynet eşyaları ile şüphelilere ait cep telefonu ve SIM karta el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.