  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankara’da yine sel, yine çile! Şanlıurfa'da korkutan deprem! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi Sadece CHP’li belediyelere operasyon düzenleniyor yalanı çöktü: AK Partili ve MHP’li başkanlara gözaltı! Antalya’da “Sokaklar Güvende” operasyonu! Çirkinler ve Daltonlar bağlantılı 7 şüpheliye baskın MASAK’tan fon soruşturmasında yeni gelişme: Bilgiler Başsavcılığa gönderildi Daha önce de MHP’yi satmıştı! CHP'yi de sattı gitti İBB soruşturması sanığı Sinan Bolak gözaltında! Rüşvet ve kara para aklamakla suçlanıyor Fon soruşturmasında kritik gelişme: Nihat Kırmızı, Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun tutuklandı Malezya Başbakanı’nın Erdoğan sözleri muhalifleri çıldırttı Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı: 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreci masada
Gündem "Adınız FETÖ'ye Karıştı" yalanıyla 3 milyonluk vurgun: Sahte komiserler tutuklandı
Gündem

"Adınız FETÖ'ye Karıştı" yalanıyla 3 milyonluk vurgun: Sahte komiserler tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
"Adınız FETÖ'ye Karıştı" yalanıyla 3 milyonluk vurgun: Sahte komiserler tutuklandı

Antalya'da telefonda kendilerini komiser olarak tanıtarak bir kişiyi FETÖ bahanesiyle korkutan dolandırıcılar, yaklaşık 3 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını aldı. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, N.B. isimli müşteki, telefonla kendisini komiser olarak tanıtan bir şahıs tarafından arandı. Arayan kişinin, müştekiye adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söylemesinin ardından çeşitli yönlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine müşteki, ikametine gelen şüpheliye yaklaşık 3 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını elden verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, ziynet eşyalarını aldıktan sonra araçla olay yerinden ayrılan şüphelinin güzergahını belirledi. Alınan güvenlik tedbirleri sonucunda yabancı uyruklu M.A. ve E.N. isimli 2 şüpheli, il dışında yakalandı.

Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada, müştekiye ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 3 milyon TL değerindeki ziynet eşyaları ile şüphelilere ait cep telefonu ve SIM karta el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Dijital suç ağı ifşa oldu ! Otel değil dolandırıcılık ve işkence üssü çıktı
Dijital suç ağı ifşa oldu ! Otel değil dolandırıcılık ve işkence üssü çıktı

Dünya

Dijital suç ağı ifşa oldu ! Otel değil dolandırıcılık ve işkence üssü çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23