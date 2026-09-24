Binadan geriye sadece çatısı kaldı! Görenler şaşkına dönüyor

Binanın tek katlı olmadığını özellikle vurgulayan Yıldırım, yapının alt bölümünde dükkanlar, üst kısmında ise iki daire bulunduğunu belirtti. Yıldırım, "Eski halini hatırladıkça üzülüyoruz. Karşıda da tarla vardı, evin yanında da tarla vardı. Artık girmeye bile korkuyoruz, bataklık gibi. Bu tek katlı bir bina gibi algılanmaması lazım. Burası altı dükkan gibi, üstünde iki daire olan üç katlı bir binaydı" dedi. Binanın şehir hayatından uzaklaşmak isteyen Saadettin Toros tarafından yapıldığını aktaran Yıldırım, "Kivi bahçeleri falan kurdu, çok güzel bir yerdi ama kısmet değilmiş. Fazla bir zaman geçiremeden sel geldi, onun da hevesini kuruttu" ifadelerini kullandı.