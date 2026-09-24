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Binadan geriye sadece çatısı kaldı! Görenler şaşkına dönüyor

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Binadan geriye sadece çatısı kaldı! Görenler şaşkına dönüyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 2021 yılında meydana gelen sel felaketinin ardından üç katlı bir bina, biriken alüvyonların altında kaldı. Binanın sadece çatısı toprak üzerinde görünürken, selin geride bıraktığı izlerden biri olan yapı görenlerin dikkatini çekiyor.

#1
Foto - Binadan geriye sadece çatısı kaldı! Görenler şaşkına dönüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de meydana gelen ve Batı Karadeniz'de büyük yıkıma yol açan sel felaketinin izleri, aradan geçen yıllara rağmen bölgede görülmeye devam ediyor. Selden en fazla etkilenen yerleşim yerlerinden biri olan Bozkurt'ta onlarca bina zarar görürken, 65 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise kayboldu.

#2
Foto - Binadan geriye sadece çatısı kaldı! Görenler şaşkına dönüyor

İlçede yürütülen çalışmalarla yaşam yeniden normale dönerken, selin bıraktığı bazı izler ise adeta geçmişin tanığı olarak varlığını sürdürüyor.

#3
Foto - Binadan geriye sadece çatısı kaldı! Görenler şaşkına dönüyor

3 katlı binanın sadece çatısı dışarıda kaldı Ezine Çayı'nın kenarında bulunan ve sel felaketinde ayakta kalan 3 katlı bir bina, yıllar sonra görenlerin dikkatini çekiyor.

#4
Foto - Binadan geriye sadece çatısı kaldı! Görenler şaşkına dönüyor

Bayramgazi köyündeki binanın büyük bölümü, çaya yapılan tersip bendi sonrasında bölgede biriken alüvyonların altında kaldı. Toprak ve alüvyonların yükselmesiyle bina adeta toprağa gömülürken, yüzeyde yalnızca çatısı kaldı.

#5
Foto - Binadan geriye sadece çatısı kaldı! Görenler şaşkına dönüyor

Çevrede yaşayanlar, binayı görenlerin şaşkınlık yaşadığını ve birçok kişinin burayı cep telefonlarıyla görüntülediğini belirtiyor. Binanın çevresindeki kivi ağaçlarının da tamamen toprak altında kaldığı ifade ediliyor.

#6
Foto - Binadan geriye sadece çatısı kaldı! Görenler şaşkına dönüyor

"Fotoğraflarını çekmeye, görmeye gelenler oluyor" Bozkurt'ta yaşayan Süleyman Yıldırım, binanın bulunduğu alanın geçmişte mera ve tarım arazisi olarak kullanıldığını söyledi.

#7
Foto - Binadan geriye sadece çatısı kaldı! Görenler şaşkına dönüyor

2021'deki sel felaketinin ardından bölgenin büyük ölçüde değiştiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: "Buralar meraydı. Çocukluğumda buralarda hayvan otlatıyorduk. 2021 yılında gelen selde bizim mera olarak kullandığımız ve tarım yapılan bu bahçe, evin yeri sele kapıldı. Ev de toprak altında kaldı. Baraj yapıldıktan sonra sürüklenen topraklar, selle baraj dolarak evi de toprak altında bıraktı. Evin görüntüsü ilginç, buranın fotoğraflarını çekmeye, görmeye gelenler oluyor. Böyle bir selden esinti olarak kaldı."

#8
Foto - Binadan geriye sadece çatısı kaldı! Görenler şaşkına dönüyor

Binanın tek katlı olmadığını özellikle vurgulayan Yıldırım, yapının alt bölümünde dükkanlar, üst kısmında ise iki daire bulunduğunu belirtti. Yıldırım, "Eski halini hatırladıkça üzülüyoruz. Karşıda da tarla vardı, evin yanında da tarla vardı. Artık girmeye bile korkuyoruz, bataklık gibi. Bu tek katlı bir bina gibi algılanmaması lazım. Burası altı dükkan gibi, üstünde iki daire olan üç katlı bir binaydı" dedi. Binanın şehir hayatından uzaklaşmak isteyen Saadettin Toros tarafından yapıldığını aktaran Yıldırım, "Kivi bahçeleri falan kurdu, çok güzel bir yerdi ama kısmet değilmiş. Fazla bir zaman geçiremeden sel geldi, onun da hevesini kuruttu" ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Binadan geriye sadece çatısı kaldı! Görenler şaşkına dönüyor

"Sadece çatısı görünüyor" Bozkurt'ta esnaflık yapan Muzaffer Demir ise sel felaketinin ilçede bıraktığı yıkımı anlattı. Demir, "Selde her şeyin suyun altında kaldığı gibi evimiz de suyun altında kaldı. Sadece çatısı görünüyor. Unutabileceğimiz bir gün değil. Bozkurt bir anda yok oldu. Evlerimiz, dükkanlarımız yıkıldı, selin altında kaldı, altyapımız çöktü" diye konuştu. Selin ardından ilçenin yeniden ayağa kaldırıldığını belirten Demir, yapılan çalışmalarla Bozkurt'un eskisinden daha güzel hale geldiğini söyledi. Binanın bugün vatandaşların ilgisini çektiğini dile getiren Demir, "Ben bile az sonra burada fotoğraf çekeceğim. İnsanlar hatıra olarak buranın fotoğrafını çekiyorlar. Onlar da sel zamanını hatırlıyorlar" dedi.

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