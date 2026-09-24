Ankara’da yine sel, yine çile!

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Mansur Yavaş’ın yaklaşık 7 buçuk yıllık görev süresi boyunca çözülemeyen alt yapı sorunları yüzünden Başkent Ankara’da meydana gelen sel felaketlerinde resmi verilere göre 10 kişi hayatını kaybetti. Ankara’da önceki akşam etkili olan sağanak, yine hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle bazı cadde ve sokaklar adeta nehre dönüşürken araçlar sel sularında sürüklendi. Sağanak sonrası Keçiören ilçesi Gülgün Sokak üzerindeki yolda çökme meydana gelirken, park halindeki araçlar zarar gördü. Çevredeki vatandaşlar zarar gören otomobilleri kendi imkânlarıyla kurtarmaya çalıştı. Mazgalların üzerine asfalt dökülmesi ve gerekli bakım ve onarımın yapılmaması nedeniyle her yağışta sellerle boğuşan Ankaralılar canından bezdi.

“MANSUR YAVAŞ DÖNEMİNDE SEL FELAKETLERİ ANKARA’NIN GERÇEĞİ”

ABB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Fatih Ünal, konuya ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede; “Ankara’daki alt yapı sorunlarını defalarca dile getirdik. Dün akşamki sel felaketinin olmaması gerekiyordu ama maalesef yine bugün sel felaketiyle uyandık. Ben bu süreçte sorumluluğu bulunan ASKİ Genel Müdürünün ve yetkililerin görevini yapmadığını düşünüyorum ve ASKİ Genel Müdürünü sizin aracılığınızla istifaya davet ediyorum. Özellikle Mansur Yavaş döneminde sel felaketleri maalesef Ankara’nın bir gerçeği haline geldi. Böyle olmaması gerekirdi. Daha önce de seller oluyordu, ama alt yapı sorunlarını AK Parti döneminde bitirdik. Onlarca proje yaptık. Yavaş döneminde, ‘25-30 yıllık projeyi yeniden düzenledik’ diye hava atıp da gelinen noktada projenin yapılmamış olması, bitirilmemiş olması, sellerin devam ediyor olması milyarlarca liralık zarara sebebiyet veriyor” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE GİBİ BİR ÜLKEYE BÖYLE BİR İLKELLİK YAKIŞMIYOR”

Gazeteci Yazar Emin Pazarcı da şunları söyledi: “Dünyada yükselen Türkiye gibi bir ülkeye böyle bir ilkellik yakışmıyor. Gerçekten ilkellik bu ve şunu söyleyeyim; 40 yıldır da değişen bir şey yok. Türkiye’nin başkentinde bunların olması gerçekten iç acıtıcı ve asıl iç acıtıcı olan işte Ankara’nın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bunlarla hiç ilgilenmemesi ve Cumhurbaşkanlığı peşinde koşması. Yani söyleyecek söz yok, sözün bittiği yerdir burası. Gerçekten Afrika kabilelerinde yaşıyormuş gibi doğa olaylarına teslim bir vaziyetteyiz. Ankara kaderine terk edilmiş durumda. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece söz üretiliyor ve birtakım insanlar da bunun peşinden koşuyorlar ve ne adına koşuyorlar? İdeoloji adına. Ama ortada bir ideoloji de yok.”