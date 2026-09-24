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Gündem Bakan Kurum’dan Şanlıurfa depremi sonrası ilk açıklama
Gündem

Bakan Kurum’dan Şanlıurfa depremi sonrası ilk açıklama

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Bakan Kurum’dan Şanlıurfa depremi sonrası ilk açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz."

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