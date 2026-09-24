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Gündem Antalya’da “Sokaklar Güvende” operasyonu! Çirkinler ve Daltonlar bağlantılı 7 şüpheliye baskın
Gündem

Antalya’da “Sokaklar Güvende” operasyonu! Çirkinler ve Daltonlar bağlantılı 7 şüpheliye baskın

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Antalya’da “Sokaklar Güvende” çalışmaları kapsamında silahlı suç örgütlerinin sosyal medya yapılanmalarına yönelik operasyon düzenlendi. “Çirkinler” ve “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 7 şüpheliden 5’i gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Aramalarda otomatik tabanca, kurusıkı tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “Sokaklar Güvende” çalışmaları kapsamında silahlı suç örgütlerinin sosyal medya yapılanmaları mercek altına alındı.

Yürütülen çalışmalarda; suç örgütlerinin faaliyetlerini sosyal medya platformlarına taşıyarak suç ve suçluyu övdükleri, silahlı suç örgütlerinin propagandasını yaptıkları, tehdit ve silah içerikli paylaşımlarda bulundukları değerlendirilen kişiler incelendi.

2’si Çirkinler, 5’i Daltonlar bağlantılı

Çalışmalar sonucunda 2’sinin “Çirkinler”, 5’inin ise “Daltonlar” olarak bilinen silahlı suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 7 şüpheli tespit edildi.

Soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilerin isimleri şöyle:

Çirkinler bağlantılı olduğu değerlendirilenler: Hüseyin Üzüm ve Tufan Güner.

Daltonlar bağlantılı olduğu değerlendirilenler: Muhammed Furkan Yasak, Erdoğan Ata Erözkan, Özgür Gürsu, Burak Yiğit Meral ve Samet Emengen.

Şüphelilerin adli kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Kepez ve Muratpaşa’da eş zamanlı operasyon

Tespit edilen 7 şüphelinin Antalya’nın Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki adreslerine 24 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Şüphelinin evinden otomatik tabanca çıktı

Şüphelilerden Erdoğan Ata Erözkan’ın ikametinde gerçekleştirilen aramada 1 UTAŞ marka otomatik tabanca, 1 Ekol Alp marka kurusıkı tabanca, 4 MKE kısa 9 mm fişek, 1 STR 9x19 mm fişek ve 2 cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Özgür Gürsu’nun ikametinde gerçekleştirilen aramada ise 8 adet 9x19 mm fişek ile 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Böylece operasyon kapsamındaki aramalarda toplam 1 otomatik tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 13 adet 9 mm fişek, 7 adet av tüfeği fişeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Sosyal medyadaki örgüt propagandası mercek altında

Soruşturma kapsamında şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirdikleri silah içerikli paylaşımlar, tehdit içerikleri, suç ve suçluyu öven paylaşımlar ile örgüt propagandası niteliğindeki faaliyetlerin ayrıntılı olarak incelendiği öğrenildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken soruşturmanın, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca çok yönlü şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Antalya'daki yangının altından 'Daltonlar' çıktı!
Antalya'daki yangının altından 'Daltonlar' çıktı!

Yerel

Antalya'daki yangının altından 'Daltonlar' çıktı!

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