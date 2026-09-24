  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BM, yeniden inşa maliyetini açıkladı! Gazze’de yıkımın bilançosu ağır Psikolog açıkladı: Aldığımız kıyafet, telefon gibi ürünlerden neden bu kadar çabuk sıkılıyoruz? Önemli uyarılar Bakan Tekin, tedbirleri açıkladı: Okullarda yeni güvenlik dönemi Yapay zeka CEO'su açıkladı: Baba Vanga'nın 2026 kehaneti gerçek mi oluyor? Yok artık dedirten iddia Binadan geriye sadece çatısı kaldı! Görenler şaşkına dönüyor 9 Ekim'i bırak 13 Ekim'e bak... Galatasaray Barcelona maçına Singo ve Sallai'siz çıkabilir korkusu! Kilo alıp vermek zorunda kalmazsınız: Işın Karaca'dan zayıflamak isteyenlere yeni açıklama... İşte çözümü
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Psikolog açıkladı: Aldığımız kıyafet, telefon gibi ürünlerden neden bu kadar çabuk sıkılıyoruz? Önemli uyarılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Psikolog açıkladı: Aldığımız kıyafet, telefon gibi ürünlerden neden bu kadar çabuk sıkılıyoruz? Önemli uyarılar

Psikologlara göre yeni bir şey aldığımızda hissettiğimiz coşkuyu çoğu zaman tek kelimeyle açıklarız. Haftalarca araştırıp sonunda sipariş verdiğiniz telefon, kıyafet gibi birçok ürün dünyanın en güzel eşyası gibi görünür. Gün boyunca ekranda başkalarının kıyafetleri, evleri, tatilleri ve yeni aldıkları ürünleri alanlar uyarıldı...

#1
Foto - Psikolog açıkladı: Aldığımız kıyafet, telefon gibi ürünlerden neden bu kadar çabuk sıkılıyoruz? Önemli uyarılar

Haftalarca araştırıp sonunda sipariş verdiğiniz telefon, kutusunu açtığınız gün dünyanın en güzel eşyası gibi görünür. Birkaç hafta sonra ise masanın üzerinde duran sıradan bir cihaza dönüşür ve siz çoktan bir sonraki ürüne göz atmaya başlamışsınızdır. Klinik Psikolog, bu döngünün arkasında ürünün kendisinden çok ona sahip olma beklentisinin yattığını söylüyor. Psikolog'un anlattıkları, sepeti onaylamadan önce kendimize sormamız gereken soruları da gündeme getiriyor.

#2
Foto - Psikolog açıkladı: Aldığımız kıyafet, telefon gibi ürünlerden neden bu kadar çabuk sıkılıyoruz? Önemli uyarılar

Yeni bir şey aldığımızda hissettiğimiz coşkuyu çoğu zaman tek kelimeyle açıklarız: dopamin. Klinik Psikolog Seda Kandur Karaca'ya göre bu açıklama kolay ama eksik. Halk arasında 'mutluluk hormonu' diye bilinen dopamin; ödül beklentisi, motivasyon, öğrenme ve davranışlara yön verme gibi çok daha geniş bir alanda görevalıyor. Yani alışverişin verdiği heyecanı anlamak için yenilik, beklenti, alışma ve psikolojik ihtiyaçları birlikte düşünmek gerekiyor.

#3
Foto - Psikolog açıkladı: Aldığımız kıyafet, telefon gibi ürünlerden neden bu kadar çabuk sıkılıyoruz? Önemli uyarılar

Satın almadan önceki süreç aslında işin en keyifli kısmı olabilir. Modelleri karşılaştırır, yorumları okur, ürünü kullandığımız anları kafamızda canlandırırız. Zihnimizde 'Bu elimde olunca her şey daha güzel olacak' diye özetlenebilecek küçük bir gelecek senaryosu kurulur. Ödeme tamamlandığında ise bu hayali senaryo yerini gerçek deneyime bırakır. Karaca, yeni çantanın ilk günkü heyecanını birkaç ay sonra aynı yoğunlukta hissetmememizin bu yüzden şaşırtıcı olmadığını vurguluyor. Psikolojide 'hedonik adaptasyon' olarak da bilinen bu süreçte, bizi bir zamanlar heyecanlandıran şey zamanla gündelik hayatın sıradan bir parçasına dönüşüyor. Üstelik istemek, araştırmak, seçmek ve satın almak başlı başına kısa süreli bir haz döngüsü yaratıyor. Bir noktadan sonra aradığımız şey yeni bir eşya değil, yeni bir heyecan olabiliyor.

#4
Foto - Psikolog açıkladı: Aldığımız kıyafet, telefon gibi ürünlerden neden bu kadar çabuk sıkılıyoruz? Önemli uyarılar

Döngüyü hızlandıran bir etken daha var: sosyal medya. Gün boyunca ekranda başkalarının kıyafetleri, evleri, tatilleri ve yeni aldıkları ürünler akıp gidiyor. Farkında olmasak da bu görüntüler kendi hayatımızı ve sahip olduklarımızı değerlendirme biçimimizi etkiliyor. Böylece bir şeyi, bize gerçekten iyi geleceği için değil, başkasında gördüğümüz için isteyebiliyoruz. Karaca, çözümün alışverişi tamamen bırakmak olmadığının altını çiziyor. Kendimize bir şey almak, ihtiyaçlarımızı karşılamak ve bundan keyif almak hayatın doğal bir parçası. Önerisi daha az ama daha bilinçli almak: Satın alma isteği geldiğinde birkaç saniye durup buna gerçekten ihtiyaç olup olmadığını, birkaç ay sonra da kullanılıp kullanılmayacağını ve evde benzerinin bulunup bulunmadığını sormak. Bir ihtiyacı mı karşıladığımızı, yoksa sadece kendimizi iyi hissetmeye mi çalıştığımızı düşünmek de kararı netleştiriyor. Plansız alışverişlerde birkaç gün düşünme süresi tanımak da işe yarayabilir. Çünkü çoğu zaman o anki istek, üründen çok içinde bulunduğumuz ruh haliyle ilgili. Karaca burada önemli bir ayrıma dikkat çekiyor: Haz ve tatmin aynı şey değil. Yeni bir ürün kısa süreli haz verse de uzun vadeli iyi oluş; aidiyet, yakın ilişkiler, özerklik, yeterlik duygusu ve hayata anlam katan deneyimlerle besleniyor. Dolabımız tıka basa doluyken 'Giyecek hiçbir şeyim yok' dememizin açıklaması da burada saklı. Sorun sahip olduklarımızın azlığı değil, onlardan beklediğimiz duygusal tatmini yanlış yerde aramamız olabilir. Bir sonraki sepeti onaylamadan önce kendimize 'Bu ürünü mü istiyorum, yoksa ona sahip olduğumda hissedeceğimi düşündüğüm duyguyu mu?' diye sormak, elimizdekilerin değerini yeniden fark etmenin ilk adımı olabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fikret Albayrak tahliye edildi
Gündem

Fikret Albayrak tahliye edildi

"İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Fikret Albayrak tahliye ..
İranlı tuğgeneral çatışmada hayatını kaybetti
Dünya

İranlı tuğgeneral çatışmada hayatını kaybetti

İran'ın güneydoğusunda güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasındaki çatışmalar sırasında İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Tuğgeneral..
Yuvası yıkılan kadından akıl almaz intikam! 200 lira ile bütün piyasaya rezil etti
Gündem

Yuvası yıkılan kadından akıl almaz intikam! 200 lira ile bütün piyasaya rezil etti

Bir kuyumcuda alışveriş sırasında kullanılan 200 TL’lik banknotun üzerindeki ‘intikam yazısı’ dikkat çekti. Yuvasının yıkıldığını iddia eden..
Dudak uçuklatan servet! Milyarderler listesinden baba oğul tezmenler çıktı
Siyaset

Dudak uçuklatan servet! Milyarderler listesinden baba oğul tezmenler çıktı

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Tera Yatırım Holding yöneticisi Emre Tezmen, Amerika..
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fon vurguncularına New York'tan sert uyarı! Vatandaşın parasını dağa taşıyamazsınız!
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fon vurguncularına New York'tan sert uyarı! Vatandaşın parasını dağa taşıyamazsınız!

Birleşmiş Milletler zirvesi için gittiği New York'ta gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piy..
Malezya Başbakanı’nın Erdoğan sözleri muhalifleri çıldırttı
Gündem

Malezya Başbakanı’nın Erdoğan sözleri muhalifleri çıldırttı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkındaki dikkat çeken sözleri sosyal medyada gündem oldu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23