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Dünya Adını verdiği ülkede heykelini yıktılar
Dünya

Adını verdiği ülkede heykelini yıktılar

Kristof Kolomb'un Kolombiya'daki heykeli, sömürgeciliğin ve baskının sembolü olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 15:23:00 -
Adını verdiği ülkede heykelini yıktılar

Anlamı "Kolomb'un ülkesi" olarak bilinen Kolombiya'ya adını veren Avrupalı kaşif Kristof Kolomb'un heykeli, sömürgeciliğin ve baskının sembolü olduğu gerekçesiyle yerli aktivistlerce iplerle sürüklenerek devrildi.

BBC'nin haberine göre; Kolombiya'da yükselişte olan protestoların bir parçası olarak devrilen son heykel Kristof Kolomb heykeli oldu.

Kolombiya'nın Atlantico Bölgesinin başkenti Barranquilla'nın belediye başkanı, sorumluların adalete teslim edileceğini söyledi.

Hükümet karşıtı göstericiler, sömürgeci Sebastian de Belalcazar'ı da soykırım, köleleştirme, işkence, tecavüz ve atalarının topraklarını çalmakla suçlarken, Cali kentindeki heykelini devirdi.

Başkent Bogota'da yerli gruplar, şehri 1638'de kuran ve Güney Amerika'nın büyük kısmını fetheden Gonzalo Jimenez de Quesada'nın heykelini yıktı.

Kolomb'un Amerika'ya ayak bastığı 1492 tarihli yolculuğunu destekleyen Kastilya Kraliçesi Isabella'nın heykeli de geçtiğimiz günlerde başkent Bogota'daki yerli protestocularının hedefi haline geldi.

Kolombiya Kültür Bakanlığı o zamandan beri Kraliçe Isabella'nın ve Kristof Kolomb'un diğer heykellerini "güvenlik nedenleriyle" kaldırdı.

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Yorumlar

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keşke bütün abd kıtası ülkeler avrupaya karşı ayaklansa sömürgeci olduklarındatarihte tüm abd kıtası ülkeleri sömürge altına aldıkları için ama liderlik akıl yok abd kıtası ülkelerde islami düşman gösterip avrupalılar kendi suçlarını unutturmaya çalışıyor rabbim kolombiya beyazlarını yok eylesin amin
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