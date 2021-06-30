Adını verdiği ülkede heykelini yıktılar

Anlamı "Kolomb'un ülkesi" olarak bilinen Kolombiya'ya adını veren Avrupalı kaşif Kristof Kolomb'un heykeli, sömürgeciliğin ve baskının sembolü olduğu gerekçesiyle yerli aktivistlerce iplerle sürüklenerek devrildi.

BBC'nin haberine göre; Kolombiya'da yükselişte olan protestoların bir parçası olarak devrilen son heykel Kristof Kolomb heykeli oldu.

Kolombiya'nın Atlantico Bölgesinin başkenti Barranquilla'nın belediye başkanı, sorumluların adalete teslim edileceğini söyledi.

Hükümet karşıtı göstericiler, sömürgeci Sebastian de Belalcazar'ı da soykırım, köleleştirme, işkence, tecavüz ve atalarının topraklarını çalmakla suçlarken, Cali kentindeki heykelini devirdi.

Başkent Bogota'da yerli gruplar, şehri 1638'de kuran ve Güney Amerika'nın büyük kısmını fetheden Gonzalo Jimenez de Quesada'nın heykelini yıktı.

Kolomb'un Amerika'ya ayak bastığı 1492 tarihli yolculuğunu destekleyen Kastilya Kraliçesi Isabella'nın heykeli de geçtiğimiz günlerde başkent Bogota'daki yerli protestocularının hedefi haline geldi.

Kolombiya Kültür Bakanlığı o zamandan beri Kraliçe Isabella'nın ve Kristof Kolomb'un diğer heykellerini "güvenlik nedenleriyle" kaldırdı.