Adını kahraman şehidden alan yerli av tüfeği atışa hazır

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası’nda tasarlanan ve prototipi tamamlanan namlusu yiv setli (girinti-çıkıntı) tüfeğe 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in adı verildi. Soğukta eksi 40, sıcakta da 60 derecede 6 saate kadar kullanılabilen; 610 milimetrelik namlusu ve 6 bin atıma kadar ömrü olan tüfek, 3 kilo 750 gram ağırlığında. MKEK Silah Fabrikası Ar-Ge Müdürü Doğan Yılmaz, silaha Türkiye için çok önemli bir ismin verildiğini belirterek, “Tüfek adını Şehit Astsubay Halisdemir’den (ŞAH) aldı. Malum Halisdemir Niğdeli. Onun için tüfekte bu ilimizin plaka kodu olan 51’i kullandık. Kendisine vefa borcumuzu bu şekilde ödediğimizi düşünüyoruz. Allah ondan razı olsun” dedi. Yılmaz, bu senenin ortasında ya da sonunda ŞAH 51’i satışa sunacaklarını sözlerine ekledi.