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Adına arama-kurtarma çalışması başlatılan şahıs arazide uyurken bulundu

Antalya’da ailesi tarafından kayıp başvuru yapılan şahıs, başlatılan arama-kurtarma çalışması sonucu boş arazide uyuduğu sırada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:26:00 -
Adına arama-kurtarma çalışması başlatılan şahıs arazide uyurken bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Kadir Topuz (79), yaklaşık 6 saat sonra boş arazide uyuduğu sırada bulundu. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Topuz, ailesine teslim edildi.

20 kişilik ekiple çalışma başlatıldı

Serik'e bağlı Tekke Mahallesi'nde oturan Topuz ailesi, dün saat 20.00 sıralarında, Kadir Topuz için jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından jandarma, AKUT ve sağlık personelinden oluşan 20 kişilik ekip, arama-kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, arazide yaptıkları çalışma sonucu akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Topuz'u, saat 02.00 sıralarında boş arazide uyurken buldu. Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Kadir Topuz, ailesine teslim edildi.

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