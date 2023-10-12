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Gündem Adımları bir bir sıraladı! Fatih Erbakan’dan Filistin için öneri
Gündem

Adımları bir bir sıraladı! Fatih Erbakan’dan Filistin için öneri

Yeniakit Publisher
2023-10-12 14:22:00 -
Adımları bir bir sıraladı! Fatih Erbakan’dan Filistin için öneri

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Siyonist teröre 'dur' demek istiyorsak mutlaka yaptırım uygulamamız, somut adım atmamız gereklidir" dedi.

YRP Genel Başkanı Erbakan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Erbakan, İsrail’in sivil, savunmasız ve masum Filistinlilere karşı kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden vahşet politikası uyguladığını belirterek, “Cami, okul, hastane demeden bomba yağdırmaktadır. İşgalci güçlerin kanlı eylemlerine sahne olan Gazze’deki vahim gidişat karşısında hiçbir somut önlemin alınmaması, dünyanın suskunluğu ve hatta İsrail’e arka çıkılması Filistin halkını yalnızlığa itmiştir. Bir taraf zalim, bir taraf da mazlum durumdayken, 'biz taraf olmayız' denilemez. İnsanlık dışı katliam karşısında yapılması gereken mazluma sahip çıkmak, zalimin karşısında durmaktır” ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan’ın İsrail rejimine karşı mücadele ettiğini hatırlatan Erbakan, “1974 Kıbrıs Harekatı sonrasında ABD Türkiye'ye ambargo uygulamaya kalkınca 'Siz bize ambargo uygularsanız biz de sizin İncirlik Üssü'nüzü kapatırız' dedi ve İncirlik Üssü'nü kapattı. Hemen arkasından 1980'de İsrail yanlısı politika yürüttüğü için Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'i gensoru ile bakanlıktan düşürdü. 54. Hükümet döneminde İslam Birliği’nin ilk adımı olan D-8’i kurdu. Yine aynı dönemde Çekiç Gücü, ABD askerlerini Türkiye'den dışarı attı. Yine 54. Hükümet döneminde El-Halil kentinin korunması için 100 sene aradan sonra yeniden Türk askerini Filistin'e gönderdi” şeklinde konuştu.

“Siyonist teröre 'dur' demek istiyorsak mutlaka yaptırım uygulamamız, somut adım atmamız gereklidir" diye devam eden Erbakan, yapılması gerekenlere dair de, petrol başta olmak üzere bütün stratejik maddelerin satışının ABD ve İsrail'e karşı bütün Müslüman ülkeler tarafından durdurulmasını istedi. Erbakan, "Müslüman ülkelerin hava sahaları, karasuları ve limanları ABD ve İsrail'e kapatılacak. ABD ve İsrail firmalarının bütün Müslüman ülkelerde devletle yapmış olduğu kontratlar derhal iptal edilecek" ifadelerini kullandı. Türkiye öncülüğünde İsrail mallarının boykot edilmesi konusunda ortak karar alınmasını isteyen Erbakan, Putin için tutuklama kararı çıkartan uluslararası toplumun benzer şekilde Netanyahu için de aynı kararı alması, bu konuda Adalet Divanı'nda gerekli girişimler yapılması gerektiğini ifade etti. Erbakan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 liderlerinin acilen toplanarak somut yaptırımlar ortaya koymasını istedi.”

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