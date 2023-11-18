Adım adım Sina Çölü’ne sürgün plânı

TAHSİN HAN

Terörist İsrail, Gazze’nin kuzeyinden sürdüğü Filistinlilere güneyde de rahat vermeyecek... Siyonistlerin Filitinlilerin Sina’ya sürülmesi planı çerçevesinde Gazze’nin kuzey bölgelerinin ardından güneyine de kara saldırısı başlatmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Barbar İsrail ordusu Gazze’nin güneyine attığı broşürlerle Filistinli sivillere Han Yunus’un doğusundaki yerleşimleri terk etmelerini talep etti.

Broşürlerde sivil halktan Beni Suheyla, Huzaa, Abasan ve Karara yerleşimlerini terk etmeleri istendi. Kuzeydeki saldırılar sebebiyle yüz binlerce Gazzeli evlerini terk ederek bu bölgelere sığınmıştı.

Siyonist yetkililer, bu yeni sürgüne bahane uydurmak için de Batı basınına “Hamas liderlerinin Gazze güneyinde olduğuna inandıklarını” söyledi.

Söz konusu açıklamalar İsrail’in bölgeye yönelik bir saldırıya hazırlandığı ve buna zemin hazırlaması olarak yorumlandı. İsrail halihazırda Güney Gazze’deki yerleşimleri havadan ve denizden de yoğun olarak bombalıyor.

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Gazze’nin güneyine kara operasyonu yaparak Filistinlileri bu defa daha güneydeki Mısır’ın Sina Çölü’ne sürmeyi ve böylece “Gazze’yi Filistinsizleştirme” operasyonunu hayata geçirme hedefindeki siyonistler, askeri ve diplomatik olarak buna zemin hazırlama peşinde.

Genelkurmay işaret verdi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde devam eden işgalin bölgenin güneyine de yayılması sinyalini verdi. Ordudan yapılan açıklamaya göre Halevi, İsrail ordusunca işgal edilen Gazze Şeridi’nin kuzeyine girerek askerlerle bir araya geldi. Burada askerlere seslenen Halevi, “Kuzey Gazze Şeridi’ndeki askeri sistemi ortadan kaldırmaya yaklaştık. Anladığım kadarıyla biz kara operasyonuna diğer alanlarda devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Halevi’nin bu açıklaması, İsrail ordusunun Gazze’nin güneyine de saldıracağının sinyali olarak değerlendirildi.

Dışişleri 'hayır' demedi

Terörist İsrail, “güvenli bölge” olduğunu iddia ederek insanları göç etmeye zorladığı Gazze Şeridi’nin güneyini masada tuttuğunu Dışişleri vasıtasıyla da beyan etti. Önceki gün bir defa daha Refah ve Han Yunus’u vurup onlarca sivili katleden Siyonistlerde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Gazze’nin güneyine kara harekatı olasılığını dışlamadı. İsrailli Sözcü. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin “kendilerine talimat verilmesi halinde ordunun Gazze Şeridi’nin her noktasında operasyona hazır olduğu” yönündeki sözlerini hatırlattı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyine “kara operasyonu” yapmak için siyasi kararı mı beklediği yönündeki soruya Lior Haiat, “İsrail ordusu, hükümetin sonraki adımların ne olacağı yönündeki kararını bekliyor” şeklinde cevap verdi.