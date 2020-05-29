Adım adım kontrollü sosyal hayata

Pursaklar’da hayatı durma noktasına getiren korona virüs nedeniyle kapatılan birçok yer, normalleşme takvimi ile birlikte kapılarını tekrardan vatandaşlara açıyor.

Korona virüs salgınının kontrol altına alınmasıyla birlikte normalleşme yolundaki adımları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik merkezi, kütüphaneler, spor salonları, kreşler, park ve bahçelerin 1 Haziran’dan itibaren açılacağını belirtti. Açıklanan yeni kararlar sonucunda harekete geçen Pursaklar Belediyesi, kontrollü sosyal hayat planlamasına göre 1 Haziran itibarıyla yasakların büyük çoğunluğunu kaldırıyor. Normalleşme planının her aşamasında 1.5 metrelik sosyal ve fiziksel mesafenin korunması, maske kullanılması ve hijyen kurallarına uyulması öneriliyor.

Vatandaşların sosyal, fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazandırmak adına Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Pursaklar Yaşam Merkezi, gerekli hazırlıkların ardından kapılarını yeniden halka açmaya hazırlanıyor. Vatandaşların doğayla kucaklaşacağı ve nefes alacağı park ve bahçeler de belirlenen kurallar çerçevesinde alınan tedbirlerin ardından 1 Haziran’da vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. Ayrıca belediye bünyesinde hizmet veren kütüphaneler, Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu kreşleri, spor tesisleri ve Pursaklar Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu da 1 Haziran itibarı ile yeniden vatandaşları ağırlamaya hazırlanıyor. Pursaklar Belediyesi tarafından tüm bu konularla ilgili ayrıntılı açıklamaların kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.