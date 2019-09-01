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Adım adım gittiler, koşarak geliyorlar

Adım adım Erzurum Projesi kapsamında 70 İl gezerek ilin tanıtımına önemli katkı sağlayan Macera Off Road ekibinin çabaları meyvelerini vermeye başladı.

01 Eylül 2019 Pazar 16:22
Adım adım gittiler, koşarak geliyorlar

Adım adım Erzurum Projesi kapsamında 70 İl gezerek ilin tanıtımına önemli katkı sağlayan Macera Off Road ekibinin çabaları meyvelerini vermeye başladı. Proje sayesinde Türkiye’nin farklı bölgelerinden Erzurum’a gelen tur otobüsü sayısı 12’yi buldu.


Valilik ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Erzurum’un Türkiye’ye tanıtılması amacıyla Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü tarafından başlatılan “Adım adım Erzurum Projesi” ilin turizmine önemli bir hareketlilik getirdi. Temmuz ayı boyunca Kulüp sporcularının ülkenin kuzeyinden güneyine kadar 70 ili adım adım gezip, 8 dilde hazırladıkları "Erzurum Kataloğu “nu yerli ve yabancı turistlere dağıtarak, kentin doğal ve kültürel zenginliklerini tanıttığı çalışma neticesinde, şehri görmek için gelen turist dolusu tur otobüslerin sayısı 12’yi buldu.


Proje mimarlarından kulüp Başkanı lokman Toptaş,“Adım Adım Erzurum Projesi daha öncesinde 70 ilde vatandaşlar tarafından ve resmi kurumlarca ilgi gördü bugün de bu emeklerimizin karşılığı olan adım adım Erzurum projesinin meyvelerin toplamaya başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık bir buçuk ayda 12 otobüs yerli ve yabancı turist ağırladık çok mutluyuz inşallah adım adım Erzurum projesi ile hedef bir milyon a doğru koşacağız. ”dedi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:22
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