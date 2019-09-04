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Adile Naşit’in anısı, Kartal Belediyesinin kreşinde yaşayacak

Kartal Belediyesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılına yetiştirmeye çalıştığı 15’inci kreşe, Yeşilçam‘ın unutulmaz oyuncusu Adile Naşit’in adı verildi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:35
Adile Naşit’in anısı, Kartal Belediyesinin kreşinde yaşayacak

Kartal Belediyesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılına yetiştirmeye çalıştığı 15’inci kreşe, Yeşilçam‘ın unutulmaz oyuncusu Adile Naşit’in adı verildi.


80’li yıllarda TRT ekranlarından çocuklara "kuzucuklarım" diye seslenerek onlara uyku öncesi masallar anlatan Adile Naşit, yine çocukların anılarında yer alacak. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel öncülüğünde kreş yatırımlarının başarı ile sürdürüldüğü Kartal’da 15’inci kreş açılıyor. Kartal Yukarı Mahalle Doğan Sokak’ta bulunan ve tadilat çalışmaları hızla devam eden kreşe, Kartal Belediye Meclisinin kararı ile merhum sinema ve tiyatro sanatçısı Adile Naşit’in adı verildi.


Kartal Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği tadilat ve yoğun çalışma ile çocuklar için güvenli ve sağlıklı bir ortam haline getirilen Adile Naşit Kreşi’nde yeni eğitim öğretim yılında 60 çocuk eğitim alacak. Naşit’in yasal varislerinden alınan izin ve akabinde Kartal Belediye Meclisinin kararı ile adı resmen kreşe verilen Adile Naşit; çocuklarla en çok özdeşleşen isimlerden biriydi.


Hababam Sınıfı film serisinin ‘Hafize Ana’ karakteri ile hafızalara kazınan Adile Naşit,80’li yıllarda TRT ekranlarında yayınlanan ‘Uykudan Önce’ adlı televizyon programında da yer almıştı. Uykudan önce çocuklara masallar anlatarak bir neslin anılarında önemli bir yer tutan Adile Naşit’in hatırası; Kartal Belediyesi tarafından adının verildiği kreşte yaşatılacak.


Kartal Belediyesinin gerçekleştirdiği en önemli projeler arasında yer alan ve bu yönüyle de diğer tüm belediyelere öncülük eden Kartal Belediyesi kreşlerinde bu yıl toplam 963 minik öğrenci eğitim alacak. Kartal’da geçtiğimiz yıl eklenen Kastamonulu Şerife Bacı, Zübeyde Hanım ve Mevhibe İnönü Alerjik Çocuklar kreşleri ve bu yıl eklenen Adile Naşit Kreşi ile toplam 15 kreş sayısına ulaşan Kartal Belediyesinin söz konusu kreşlerinde 100’e yakın öğretmen, 100’e yakın da personel görev yapıyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:35
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