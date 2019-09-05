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Adil Rami: "Takımımla beraber sahada savaşmak adına sabırsızlanıyorum"

Fenerbahçe’nin yeni transferi Adil Rami, "Trabzonspor maçını izledikten sonra harika bir atmosfer vardı.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:13
Adil Rami: "Takımımla beraber sahada savaşmak adına sabırsızlanıyorum"

Fenerbahçe’nin yeni transferi Adil Rami, "Trabzonspor maçını izledikten sonra harika bir atmosfer vardı. Taraftarın oluşturmuş olduğu ambiyans süperdi. Ben de takımımla beraber sahada savaşmak adına sabırsızlanıyorum" diye konuştu.


Fenerbahçe’nin yeni transferi Fransız savunmacı Adil Rami, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sözlerine Fenerbahçe’de olduğu için gururlu ve mutlu olduğunu ifade ederek başlayan Rami, "Takımımla olan çalışmalarım devam ediyor. Tüm takımdan memnunum. Şu anda bir hazırlık sürecindeyiz. Çalışmalarımız gayet yoğun bir şekilde ilerliyor. Buradaki atmosferi beğendiğimi ifade edebilirim" dedi.



"Çok yoğun idmanlar yaptım"


Geçen haftanın kendisi için oldukça yoğun geçtiğini de belirten Adil Rami, "Benim için geçen hafta oldukça yoğundu. Hazır olmak adına çok yoğun idmanlara katıldım. Şu anda maç oynamayı özlemiş bir durumdayım. En yakın sürede formumu almak istiyorum" şeklinde konuştu.



"Kadıköy’deki atmosferi iyi biliyorum"


Taraftarların Trabzonspor maçında oluşturduğu ambiyansla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Fransız futbolcu, "Trabzonspor maçında oynayamadım çünkü idman halindeydim. Buraya 10 sene önce de gelmiştim. Buradaki atmosferi gayet iyi biliyorum. Buradaki maçı izledikten sonra harika bir atmosfer vardı. Taraftarın oluşturmuş olduğu ambiyans süperdi. Ben de takımımla beraber sahada savaşmak adına sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.


Takım içindeki rekabet ortamıyla ilgiliyse Rami, "Her zaman için takımlar adına bu tip rekabetlerin olması önemli. Takımı ileriye götürebilmek adına bunlar olmalı. Ben ilerlemenin en büyük şartlarından biri olarak rekabeti ifade edebilirim" açıklamasında bulundu.



"Gustavo ile olmak mutluluk verici"


Fransız savunma oyuncusu Adil Rami, takım arkadaşlarıyla ilgili de konuştu. İyi bir grup içerisinde olduklarını ve iyi arkadaşlarla, iyi futbolcularla çalıştıklarını belirten Rami, "Aynı şekilde iyi ambiyans altında çalışıyoruz. Tabii ki bu işin pozitif noktası. Bunu ilerletmek adına en derin şekilde yaşamak zorundayız. Şu anda İngilizce konuşanlarla olsun, İspanyolca konuşanlarla olsun iyi ilişkiler kurabiliyoruz. İyi bir gruba sahibiz ama daha öncesinden bireysel olarak futbolcuları analiz etme imkanım olmamıştı. Gustavo ile tekrar burada olmak çok büyük mutluluk verici. Daha önce de beraber oynamıştık. Şu an beraber savaş vereceğimiz için gayet mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.



"İstanbul harika bir şehir"


Fransız stoper İstanbul’la ilgili düşünceleri ve izlenimlerini ise, "Aslında çok fazla gezme fırsatım olmadı ama gördüğüm kadarıyla harika bir şehirdeyim. İstanbul’da bulunuyorum ve bu takıma hizmet etmek istiyorum. Sahada iyi bir şekilde oynayıp Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.


Fenerbahçe’de çok fazla maç kazanmak ve kupalar kaldırmak istediğini vurgulayan Adil Rami, taraftarlara ise Türkçe, "Seni seviyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:13
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