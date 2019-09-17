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Adil rami kimdir? Adil Rami ne zaman oynamaya başlayacak?

Fenerbahçe başta olmak üzere bütün futbol camiasının merak ve heyecanla beklediği futbolcu hakkındaki bütün detayları burada bulabilirsiniz. Adil Rami kimdir? Adil Rami ne zaman forma giyecek? Adil Rami'nin hayatı...

17 Eylül 2019 Salı 16:50
Adil rami kimdir? Adil Rami ne zaman oynamaya başlayacak?

Fenerbahçe başta olmak üzere bütün futbol camiasının merak ve heyecanla beklediği futbolcu hakkındaki bütün detayları burada bulabilirsiniz. Adil Rami kimdir? Adil Rami ne zaman forma giyecek? Adil Rami'nin hayatı...

Adil Rami 27 Aralık 1985, Bastia doğumlu, bir futbolcudur. 1,90 boyunda, 88 kg olan futbolcu 1994 yılında kariyerine başladı.

Futbola 9 yaşında bir çocukken ES Fréjusienne takımında amatör olarak başlayan Adil Rami, 2006 yılında Fransız Lille takımının B kadrosunda forma giymeye başlamıştır.

Adil Rami, futbola 1994 yılında Frejus takımının alt yapısında başladı. 9 sene forma giydiği takımında 2013 yılına kadar genç takımlarda oynadı ve 2013 yılında A takıma yükseltilerek profesyonel kariyerine başladı. 2003 yılından 2006 yılına kadar A takımda 58 maça çıkan Adil Rami, 2007-2008 sezonu öncesinde Lille'ye transfer oldu.

Lille takımı ile 4 sezon futbol oynayan futbolcu, 2010-2011 sezonunda Fransa 1. Lig'i ve Fransa Kupası'nı kazanma kazanma sevincini yaşadı. Kariyeri boyunca Lille takımı ile toplamda 142 maça çıkıp 10 kez fileleri havalandırdı

2011 yılında yolunu İspanya'ya çevirdi. 6 Milyon Euro'ya Valencia'ya transfer oldu. 2 sezon boyunca burada 61 maça çıkan Adil Rami, 2 kez de gol atma başarısı gösterdi. Her geçen zaman üstüne biraz daha koyan Fransız futbolcu, 2014-2015 sezonunda 4,2 Milyon Euro'ya Milan'a transfer oldu. Milan'da bir sezon oynadı ve 37 maça çıkıp 4 gol attı.

Ardından beklenmedik şekilde tekrardan İspanya'ya döndü ve 3,5 Milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer oldu.2 sezondur Sevilla forması giyen 1.90 boyundaki Fransız savunmacı 67 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.Adil Rami, milli formayı kariyerinde ilk kez 11 Ağustos 2010'da Norveç Milli Takımı karşısında giydi. 2012 Avrupa Şampiyonası'nda takımla beraber sahada yerini aldı.

Türkiye macerası başladı!

Fenerbahçe, 33 yaşındaki Fransız futbolcu Adil Rami’nin transfer görüşmeleri için Türkiye’ye geleceğini duyurmuştu. Şimdilerde ise Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

33 yaşındaki stoper Adil Rami, Fenerbahçe’nin 34 numaralı formasıyla top koşturacak.

İnstagram'da yayınladı!

Fenerbahçe’nin yeni transferi Adil Rami, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Açım, hazırım, mutluyum. Yaşa Fenerbahçe!” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda “Tabii ki karar sizin ancak oynamak için hazır olduğumu bilmenizi isterim. Buraya hazır bir şekilde geldim. Zor bir maça çıkacağız. Takıma olabildiğince yardım etmek isterim.” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 16:50
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