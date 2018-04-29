Adil Öksüz'ün yeğeni tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekipleri yaptıkları takip ve istihbaratlarda 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden örgütün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz'un yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz 'un ABD'ye kargo göndereceğini tespit etti.

13 Nisan günü kargoyu göndermek için gelen Öksüz, kargoya verdiği pakete el koyan TEM ekipleri paketi açıp inceledi. Yapılan incelemede paket içerisinden örgütün firardaki Üsküdar imamı Mehmet Öksüz ile örgüt kapsamında tutuklanan eşi Şenay Öksüz ve kızı Zeynep Şeyma Öksüz ait evrak ve belgeler çıktı.

Milliyet gazetesinden Ferit Zengin'in haberine göre Öksüz ve ailesine ABD de bulunan örgüt üyeleri tarafından ABD oturum izni almak için gönderildiği değerlendirilen evraklara el koyan İstanbul TEM ekipleri ayni gün takip altında tuttuğu Esmaül Hüsna Öksüz’ü adresine yaptığı baskınla yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube sorgulanan Esmaül Hüsna Öztürk 27 Nisan günü sevk edildiği mahkemece tutuklanıp cezaevine konurken firardaki Üsküdar imamı Mehmet Öztürk’ün yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yurtdışında olduğu belirlenen firari Mehmet Öksüz'ün belge ve evrakları ABD oturum izni ve pasaport işlemleri için istediği tespit edildi.

Esmaül Hüsna Öksüz'ün yapılan sorgusunda paketi Adil Öksüz'ün kardeşi firari Üsküdar imamı Mehmet Öksüz'ün kızı Zeynep Şeyma Öksüz'ün hazırlayıp kendisine verdiğini ve Mehmet Öksüz’ün talimatıyla da kendisinin kargoya verdiğini ifade ettiği öğrenildi. Esmaül Hüsna Öksüz’ün ifadesiyle Zeynep Şeyma Öksüz de yakalanıp gözaltına aldı.

Esmaül Hüsna Öksüz ve Zeynep Şeyma Öksüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milliyet