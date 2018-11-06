'Adil Nafaka yasası seçimden sonraya ertelendi' iddiasına nafaka mağdurlarından tepki!

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Aileyi büyük bir yıkıma uğratan 'süresiz nafaka' ve 'çocuk icrası' kanunları nedeniyle 2 milyonun üzerinde mağdurun oluştuğu belirtilirken sorunla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 100 Günlük Eylem Planı'nda çözülmesi beklenirken AK Parti'nin konuyu seçim sonrasına ertelediği iddia edilmesi mağdurları şoka uğrattı.

Toplumun kanayan yarasına bir çözüm bulunması beklenirken hukukçuların ve kamuoyunun süresiz nafaka yasasının kalkmasında ittifak etmesine rağmen AK Parti içindeki bazı isimlerin sorunun çözümüne engel olduğu ve konuyu seçim sonrasına erteletmeye çalıştığı iddiaları ortaya atıldı.

Bazı AK Partili isimlerin 'yeni bir kanuna gerek görmediği' iddiası

Bazı AK Parti kurmaylarının 'adil nafaka' kanununa gerek olmadığını ve durumun mevcut sistemle çözülebileceğini dile getirerek boşanma olayının gereğine göre farklı sürelerde nafaka verebileceğine ifade ettiği ileri sürüldü.

AK Parti’nin bazı hukukçuları, “Nafaka miktarlarının değiştirilmesi için istenildiğinde yeniden mahkemeye gidiliyor. Bu süreçte hâkim, kadının veya erkeğin ekonomik durumuna bakarak, bunu yeniden değerlendirebilir. Kesebilir, miktarı arttırabilir veya artırmayabilir. Bunun için yeniden bir düzenleme yapmaya gerek yok.” değerlendirmesinde bulunduğu öne sürüldü.

"Evli kalınan süre ile ilişkilendirilsin" önerisine itirazlar

Adalet Bakanlığı’nın yaptığı çalıştayda, nafakanın evli kalınan süreyle ilişkilendirilmesi, evli kalınan sürenin yarısı kadar süre nafaka verilmesi, iki yıldan az süren evliliklerde farklı bir uygulamaya gidilmesi gibi öneriler gündeme gelmişti. Ancak böyle bir standartın her evlilik için geçerli olmayacağını dile getirenler olduğu öne sürüldü.

Erdoğan'ın 'Konu olgunlaştırılsın' talimatı verdiği öne sürüldü

Yapılan toplantılarda, sadece nafaka maddesi değil boşanmanın kolaylaştırılması, çifte velayet gibi konuların da ele alınmasını isteyenler olduğu ileri sürülürken birbirinden farklı görüşlerin dile getirilmesi nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, konunun olgunlaştırılmadan kamuoyunun önüne getirilmemesini istediği öne sürüldü.

Seçimden sonraya ertelenmesini talep eden AK Parti kurmayların, ‘boşanmaya’ ilişkin tüm maddeler üzerinde bütüncül bir çalışma yaptıktan sonra konuyu yeniden gündeme getireceği iddia edildi.

Nafakazedelerden tepki geldi: Kesinlikle kabul etmiyoruz

Yıllardır nafaka ödeyerek sömürülen ve milyonları bulan nafakazedeler, bu iddiaya tepki göstererek umutlarının yıkıldığını beyan etti. 100 Günlük Eylem Planı'yla verilen sözlerin tutulmasını isteyen 'nafaka' ve 'çocuk icrası' mağdurları kanun değişikliğine gerek kalmadan sorunun hakim görüşüne bırakılması görüşüne tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu, sorunun çözümünün seçimden sonraya bırakılması ve kamuoyu ile hukukçuların yasa değişikliği konusunda ittifak yaptığını belirterek 'sözlerin tutulması' gerektiğini vurguladı. 'Süresiz nafaka' ve 'çocuk icrası' kanunlarıyla 30 yıldır 2 milyona yakın mağdur oluştuğunu belirten Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu şu açıklamada bulundu:

"Bugün çıkan haberlerde 'süresiz nafaka' sorununun seçimden sonra halledileceğini, hatta kanun değişikliğine gerek kalmadan hakim görüşüyle sorunun çözülmesi yönünde bir kanaat oluştuğunu okuduk. Süresiz nafaka mağdurları platformu olarak bu durumu kesinlikle kabul etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 100 Günlük İcraat Programı'nda 'süresiz nafaka' ve 'çocuk icrası'na yer vererek mağdurlara söz vermiştir. Bizler kanunun çıkmasını beklerken bir anda seçim sonrasının işaret edilmesini kabul etmiyoruz. Kamuoyu ve hukukçular, yasa değişikliği yapılarak nafakanın süreli olması gerektiğini belirtmişlerdir. 30 yıldır uygulanan süresiz nafaka yasası 2 milyona yakın mağdur yarattı bugüne kadar. Kesin çözüm için daha kaç mağdur olmalı, daha kaç sene geçmeli? Sayın Cumhurbaskanımızdan, Adalet ve Aile Bakanlarımızdan verilen sözlerin tutulmasını, tüm mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz. Daha fazla bekleyecek gücümüz kalmadı."

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