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Adı üstünde: Öksürük Otu

Öksürük hem kış ve hem de yaz aylarının rahatsızlığı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 19:39
Adı üstünde: Öksürük Otu

Öksürüğün sebebini öncelikle doktor tespit edip, önereceği ilaçları kullanmak gerek. Sonra destekleyici olarak da bitkisel ürünlere başvurabiliriz.

Mesela öksürüğe iyi gelen bitkilerden biri öksürük otu. Öksürük sorununuz var ise; 4 çay kaşığı sinir otunu, 4 çay kaşığı öksürük otu, 1 çay kaşığı meyan kökü, 2 çay kaşığı kekik ve biraz da ekinezya ile birlikte suda çok az kaynatıp, demlemeye bırakalım. Şayet içki ve karaciğer probleminiz var ise öksürük otunu kullanmak size zarar verebilir.

Mürver ve zencefil de öksürüğe çok iyi gelen bitkiler arasında.

Ve limon... Hemen yüzünüzü ekşitmeyin. Limon öksürüğe iyi geliyor 2 çay kaşığı doğal limonun kabuğunu, 1 çay kaşığı adaçayıyla ve yarım çay kaşığı kekikle birlikte kaynar suyun içinde onbeş dakika bekletelim. Unutmayın, bu karışımı kaynatmıyorsunuz, kaynamış suda bekletiyorsunuz. Onbeş dakika sonra da bu karışıma yarım limon suyu ve 1 yemek kaşığı bal ekleyip güzelce içiyorsunuz. Gün içinde 2-3 defa bu karışımdan içebilirsiniz.

Öksürüğe iyi gelen bir başka bitki de meyan kökü. Sadece öksürüğe değil astıma da iyi geliyor bu bitki. 1 çay kaşığı kurumuş meyan kökünü, bir çay bardağı sıcak suya koyarak, bir süre beklettikten sonra için. Meyan kökünün yüksek tansiyona neden olduğunu unutmayarak, fazla tüketmeyin.

Anason, hatmi çiçeği ve ısırgan otu da öksürüğe iyi gelen bitkiler arasında. Bunları da çay gibi demleyip içebilirsiniz.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 19:39
  1. öksürük
  2. öksürük otu

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