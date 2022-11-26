Adı Kurtlar Vadisi ile anılan Kenan İmirzalıoğlu açıkladı: Yakında...

Geçen hafta Amasya'da tiyatro ekibini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş 8 kişi de yaralanmıştı. Etiler'de görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu da konuyla ilgili "Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır diliyorum. Genç arkadaşlarımızı kaybetmemiz gerçekten çok üzücü" dedi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, dün Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, "Çok kalabalıksınız bugün gala gibi olmuş" diyerek espiri yaptı.

Düzce depremi sonrası geçmiş olsun dileklerini ileten İmirzalıoğlu, "Ben depremi hissetmedim, siz hissettiniz mi? Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Ayrıca Amsya'da tiyatro ekibini taşıyan minibüsün yaptığı kazayı da hatırlatan Kenan İmirzalıoğlu, "Oyuncu arkadaşlarımız da kaza yaptı, onlara da çok geçmiş olsun. Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır diliyorum. Genç arkadaşlarımızı kaybetmemiz gerçekten çok üzücü" diye konuştu.

Ardından "Mesleğimiz yapmayı özlüyoruz" diyen İmirzalıoğlu, "Doğru projeyle tabii ekranlarda olacağız." dedi. İmirzalıoğlu dijital projede yer alacağını ifade etti.

İsmi sürekli olarak Kurtlar Vadisi ile anılan Kenan İmirzalıoğlu'nun bu açıklaması hayranlarını heyecanlandırdı.