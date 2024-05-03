Adı Galatasaray ile anılıyordu: Fenerbahçe Di Maria'yı renklerine bağlıyor!

Süper Lig'in iddialı takımlarından Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının yanı sıra gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, dünya futbolunun önemli isimlerinden biri olan Arjantinli yıldız futbolcu Di Maria'yı kadrosuna katma iddiasıyla gündeme geldi.

Fenerbahçe yönetimi, takımdan ayrılacak oyunculardan gelecek bonservis gelirleriyle dünya çapında ünlü yıldızları transfer etmeyi planlıyor. Bu kapsamda, sarı-lacivertli kulübün transfer operasyonunda önemli bir gelişme yaşandı.

DI MARIA İDDİALARI KUVVETLENİYOR

36 yaşındaki Arjantinli futbolcu Angel Di Maria'nın Fenerbahçe'nin radarında olduğu haberleri, transfer çalışmalarını yakından takip edenleri heyecanlandırdı. Fotomaç'ın haberine göre, geçen sezon Juventus'tan Benfica'ya transfer olan ve 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Di Maria, Portekiz ekibinden beklediği haberi alamadı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Di Maria'nın Benfica'dan ayrılmayı düşündüğü ve Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği belirtilirken, sarı-lacivertli yönetimin 1+1 yıllık sözleşme önerisiyle hareket ettiği ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin, 36 yaşındaki yıldıza bu teklifi yaparak kadrosunu güçlendirmeyi amaçladığı biliniyor.

DI MARIA KİMDİR?

Angel Fabián Di Maria Hernández, Arjantinli bir futbolcu. Sağ kanat ve ofansif orta saha pozisyonlarında oynar. Kariyerine Rosario Central'da başladıktan sonra 2007'de Benfica'ya transfer oldu. Benfica'da beş yıl geçirdikten sonra 2010'da Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid'de oynadığı dönemde La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi gibi önemli kupalarda şampiyonluklar yaşadı. Ardından 2014'te Manchester United'a ve bir yıl sonra da Paris Saint-Germain'e transfer oldu. PSG'de oynadığı dönemde Fransa Ligue 1 ve diğer ulusal kupalarda birçok şampiyonluk yaşadı. Ayrıca milli takımda da başarılı bir kariyere sahiptir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Di Maria, Arjantin 20 yaş altı takımında oynamış ve 2007 FIFA U-20 Dünya Kupası'nı kazanmıştır. Ayrıca 2008 Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin Milli Takımı ile altın madalya kazanmıştır. Arjantin Milli Takımı'nda da uzun yıllar forma giymiş ve birçok büyük turnuvada yer almıştır. Özellikle 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nın finalde yer almasına ve 2022'de şampiyon olmasına katkı sağlamıştır. Ayrıca Copa America gibi turnuvalarda da önemli rol oynamış ve Arjantin'e kupalar kazandırmıştır.