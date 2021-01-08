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Spor Adı Fenerbahçe ile anılan Özil’den kritik adım
Spor

Adı Fenerbahçe ile anılan Özil’den kritik adım

Fenerbahçe'nin gündeminde olan İngiliz devi Arsenal'in formasını giyen Mesut Özil, menajeriyle görüşmek için Londra'ya gitti.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 00:44:00 -
Adı Fenerbahçe ile anılan Özil’den kritik adım

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'den flaş bir hamle geldi.

TRT Spor'un haberine göre yıldız futbolcu menajeriyle görüşek için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3,5 yıllığına anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

"Transfer önümüzdeki günlerde netleşir"

Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında Mesut Özil transferiyle ilgili konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Mesut Özil'in adı sosyal medyada çok dolaşıyor, önümüzdeki günlerde netleşir" ifadelerini kullandı.

DC Unıted'ın da gündeminde

2013 yılından beri İngiliz devi Arsenal'in formasını giyen Mesut Özil ile Fenerbahçe'nin yanı sıra ABD ekibi DC United da ilgileniyor.

 

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