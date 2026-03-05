Adı Bahar raflardaki yerini aldı

EBUBEKİR BİLGİN/İSTANBUL

Şiir yorumculuğuyla tanınan Yasin Şahin, edebiyat dünyasına güçlü bir adım atarak ilk eseri Adı Bahar ile okurlarının karşısına çıktı. Duygu dünyasındaki derinliği ve kelimelerle kurduğu zarif bağı sesiyle harmanlamayı başaran Şahin, bu kez satırlarda yankılanan bir aşk hikâyesiyle raflardaki yerini aldı.

İNSAN BİR SESE ÂŞIK OLABİLİR Mİ?

Adı Bahar, tam da bu sorunun izini süren, alışılmış aşk anlatılarının ötesine geçen bir eser. Hikâye, Bahar ve Ömer’in kelimelerle örülmüş dünyasında filizleniyor. Bahar için Ömer’in sesi, yalnızca bir tını değil; kalbine işleyen bir melodi, ruhuna dokunan bir çağrı. İlk temas bir bakışla değil, bir sesle başlıyor. Belki tesadüf, belki kaderin ince bir dokunuşu… Ama hayat, en beklenmedik anlarda iki yabancıyı aynı cümlede buluşturabiliyor.

Roman, modern zamanların karmaşasında kaybolan duygulara yeniden anlam kazandırıyor. Önce bir ses yankılanıyor kulaklarda, ardından kelimelerle kurulan bağ derinleşiyor. Bahar, Ömer’in sesinde huzuru bulurken; Ömer de Bahar’ın kalbinde kendi eksik yanlarını keşfediyor. Ancak her aşk hikâyesinde olduğu gibi, bu yolculuk da pürüzsüz değil. Geçmişin gölgeleri, suskunluklar, korkular ve hayatın dayattığı gerçekler iki kalbin önünde sınavlara dönüşüyor.

Yasin Şahin’in şiirsel anlatımı romanın her satırında hissediliyor. Yazar, dili sade ama etkileyici bir üslupla kullanırken, okuru karakterlerin iç dünyasına ustalıkla davet ediyor. Duygular aceleye getirilmeden, sindirilerek işleniyor; her bölümde aşkın farklı bir yüzüyle karşılaşılıyor. Kimi zaman hüzün, kimi zaman umut, kimi zaman da cesaret satırlara siniyor.

Adı Bahar, yalnızca iki insanın hikâyesini anlatmıyor; aynı zamanda “ses” kavramının insan ruhundaki yerini sorguluyor. Bir sesin, bir kalbi nasıl değiştirebileceğini, bir insanın hayatına nasıl yön verebileceğini gösteriyor. Okuru kendi hayatındaki tesadüfleri, karşılaşmaları ve kalbine dokunan anları hatırlamaya çağırıyor.

Tutkulu, sürükleyici ve yüreğe dokunan bu ilk eser, Yasin Şahin’in edebiyat yolculuğunda güçlü bir başlangıç niteliğinde. Adı Bahar, aşkın en saf hâlini, kırılganlığını ve cesaretini anlatan; bir sesle başlayıp kalplere ulaşan bir hikâye arayan herkes için raflarda yerini aldı. Çünkü bazen bir ses, gerçekten de bir ömrü değiştirebilir.