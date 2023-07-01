Adı 3 büyüklerle geçen yıldız futbolcular kulüpsüz
Temmuz ayına girmemizle birlikte Avrupa'nın ve Türkiye'nin birçok kulübü gözünü sözleşmesi biten oyunculara çevirdi. An itibarıyla Çağlar Söyüncü, Zaha, Sergio Ramos, Alexis Sanchez ve Di Maria gibi yıldız oyuncular serbest kaldı. Listedeki futbolcularından bazılarının ismi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'la anılıyor.
Avrupa'da transfer sezonu devam ederken, Temmuz ayına girmemizle birlikte pek çok futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Avrupa ve Türkiye'nin büyük kulüpleri, gözünü serbest kalan futbolculara çevirdi. Bu futbolcular arasında Çağlar Söyüncü, Zaha, Sergio Ramos, Alexis Sanchez ve Di Maria gibi yıldız isimler de var.
3 büyüklerin peşinde olduğu isimler
Listedeki bazı futbolcuların adı Türk kulüpleriyle de geçiyor. Fenerbahçe'nin radarında Zaha ve Lucas Moura bulunuyorken, Galatasaray'da ise Di Maria ve Alexis Sanchez isimleri gündemde.Öte yandan Beşiktaş'ta ise El Shaarawy ve Amartey'in isimleri gündemde.
İşte serbest kalan futbolcular:
Çağlar Söyüncü
Di Maria
Zaha
Alexis Sanchez
Sergio Ramos
Skriniar
Alexis Sanchez
Cuadrado
De Vrij
Marcus Thuram
Firmino
Asensio
De Gea
Adama Traoré
Kamada
Jonathan Bamba
Ben Brereton
Mina
Inigo Martinez
Veltman
Elyounoussi
Kolasinac
Djiku
Bellerin
Lingard
Oxlade Chamberlain
Reiss Nelson
Ross Barkley
Tuanzebe
Amartey
Daler Kuzyaev
Coufal
Olunga
Kolasinac
Alfredo Morelos
Lanzini
Lucas Moura
El Shaarawy
Gagliardini
Daley Blind
Willian
Aaron Ramsey
Denayer
Zajc
Nathan Redmond
N'Koudou
Endri Çekiçi
Hadergjonaj
Borini
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