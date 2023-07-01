Adı 3 büyüklerle geçen yıldız futbolcular kulüpsüz

Avrupa'da transfer sezonu devam ederken, Temmuz ayına girmemizle birlikte pek çok futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Avrupa ve Türkiye'nin büyük kulüpleri, gözünü serbest kalan futbolculara çevirdi. Bu futbolcular arasında Çağlar Söyüncü, Zaha, Sergio Ramos, Alexis Sanchez ve Di Maria gibi yıldız isimler de var.

3 büyüklerin peşinde olduğu isimler

Listedeki bazı futbolcuların adı Türk kulüpleriyle de geçiyor. Fenerbahçe'nin radarında Zaha ve Lucas Moura bulunuyorken, Galatasaray'da ise Di Maria ve Alexis Sanchez isimleri gündemde.Öte yandan Beşiktaş'ta ise El Shaarawy ve Amartey'in isimleri gündemde.

İşte serbest kalan futbolcular:

Çağlar Söyüncü

Di Maria

Zaha

Alexis Sanchez

Sergio Ramos

Skriniar

Alexis Sanchez

Cuadrado

De Vrij

Marcus Thuram

Firmino

Asensio

De Gea

Adama Traoré

Kamada

Jonathan Bamba

Ben Brereton

Mina

Inigo Martinez

Veltman

Elyounoussi

Kolasinac

Djiku

Bellerin

Lingard

Oxlade Chamberlain

Reiss Nelson

Ross Barkley

Tuanzebe

Amartey

Daler Kuzyaev

Coufal

Olunga

Kolasinac

Alfredo Morelos

Lanzini

Lucas Moura

El Shaarawy

Gagliardini

Daley Blind

Willian

Aaron Ramsey

Denayer

Zajc

Nathan Redmond

N'Koudou

Endri Çekiçi

Hadergjonaj

Borini

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