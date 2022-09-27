Adeta sıraya girdiler! Selahattin Demirtaş'ı aklama yarışı

Terör suçlarından tutuklu bulunan ve ayrıca hüküm giyen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TV programcıları İpek Özbey, Barış Pehlivan, Fikret Bila ve Salim Şen’in sorularını yanıtladı. Avukatları aracılığıyla yazılı cevap veren Demirtaş’ın sözleri, sözde muhalif medyada olumlu ve sıcak bir dille sunuldu.

Demirtaş, Barış Pehlivan’ın ‘Keşkeleriniz nelerdir’ sorusunu “Başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz” sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunarak yanıtladı. Halk TV, Cumhuriyet, Birgün, Tele 1, ABC, T24, Gazete Duvar gibi haber merkezleri Demirtaş’ın yanlış anlaşıldığını iddia ettiği sözlerini olumlu vurgularla verdiler. Demirtaş, o sözleri 'barışa katkı sunan şahısların yaptıkları unutulmaz' anlamında söylediğini dile getirirken, sözde muhalif çevreler bu izahı özeleştiri olarak nitelediler.

İşte Demirtaş’ın sözlerinin o bölümü: “Çok fazla keşkem yok açıkçası. Ancak Çözüm Süreci'nin başarılı olması için daha fazla inisiyatif alabilirdim. Her ne kadar AKP süreci istismar etse, kendine yontmaya çalışsa da. Bazı eksikleri ve yöntem hataları olsa da. Daha şeffaf, daha hukuki bir süreç yürütülmeliydi ve konuyu TBMM zeminine çekebilmeliydik diye hayıflandığım oluyor. Bir de bugün olsa kurmayacağım ya da o şekilde ifade etmeyeceğim bazı cümleler var. Örneğin 'Başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz' ifadesi hem bağlamından koparılmaya hem yanlış anlaşılmaya çok müsait bir ifadeydi. Ben orada, Öcalan PKK’ye silah bıraktıracak ve barışa katkı sunan hiç kimsenin yaptıkları toplum tarafından unutulmayacak demek istiyorken istismara açık bir cümle kurmuş oldum. Bir de atlanıyor ama o günlerde AKP çevreleri Erdoğan ve Öcalan’a Nobel Barış Ödülü verilmeli demekten geri durmuyorlardı. Öyle bir atmosferdi. Benim o cümleyi sarf ettiğim dönemin siyasi atmosferi unutuluyor, unutturuluyor.”

Kaynak: Aydınlık