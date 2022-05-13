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Gündem Adeta dalga geçti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu sözleri
Gündem

Adeta dalga geçti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu sözleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu ile adeta dalga geçti. Kılıçdaroğlu, vatandaşların ilgi göstermediği İmamoğlu'nun mitingiyle ilgili "Ekrem Bey'in Karadeniz'de gördüğü ilgiden çok memnun oldum" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 09:55:00 -
Adeta dalga geçti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu sözleri

2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptığı açıklamalarda, adaylığa yeşil ışık yakan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turuna çıkarak mitingler yapmıştı.

Vatandaşlar, İmamoğlu'na beklediği ilgiyi göstermemiş ve miting için ayrılan meydanlar adeta boş kalmıştı.

Ne diyeceği merak konusuydu

İmamoğlu son gelişmelerin ardından sessizliğini korurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ne diyeceği oldukça merak ediliyordu.

Partisinin borazanlığını Halk TV'ye konuşan Kılıçdaroğlu adeta İmamoğlu ile adeta dalga geçti.

Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların ilgi göstermediği Ekrem İmamoğlu'nun mitingiyle ilgili "Ekrem Bey'in Karadeniz'de gördüğü ilgiden çok memnun oldum" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun mitinginden bir görüntü

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