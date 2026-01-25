Adeta cephanelik... 5 gözaltı!

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan 2 ayrı çalışmada adeta cephanelik ele geçirildi. 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 3 adet kurusıkı tabancanın bulunduğu operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasadışı silahlanmaya yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin iki ayrı çalışmasında toplam 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 52 adet fişek ve 42.62 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

