Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Adeta bölgede kıskandıracak bir noktaya geldik. Bundan dolayı birçok kişi ve kurumun hedefi haline geldik. Bu millet geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da bunların üstesinden gelme gücüne ve kudretine sahiptir. İnanmak zaferin yarısıdır." dedi.

Dönmez, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "737'nci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" kapsamındaki "Geleneksel Şifalı Pilav Kazanı Kapak Açma" programına katıldı.

Daha sonra bir Yörük çadırında Yörük derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Söğüt'te olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Dönmez, bu coğrafyanın bir evladı olarak, çocukluktan bu zamana kadar geleneği devam ettirdiklerini belirterek, "Özellikle son yıllarda bu etkinliklerin çeşitlenmesi, olayı sadece bir buluşma noktası olmanın ötesinde yörenin ve ulusun sorunlarının tartışıldığı, çözüm arandığı bir platform haline getirilme niyeti ve düşüncesi son derece yerindedir." diye konuştu.

Bu konuda Bakanlık ve hükümet olarak kendilerine düşeni yapacaklarını vurgulayan Fatih Dönmez, şöyle devam etti:

"Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın Anadolu'ya girişini, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tekrar yad ettik. 1071 orası, 1299 Söğüt, 1453 İstanbul, bu tarihler coğrafyamızda birer kilometre taşı. İnşallah bu kilometre taşlarını 2023'te Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bir aşama öteye geçirmek istiyoruz. Hepimizin bildiği gibi Türkiye'nin kalkınması noktasında son yıllarda büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Adeta bölgede kıskandıracak bir noktaya geldik. Bundan dolayı birçok kişi ve kurumun hedefi haline geldik. Bu millet geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da bunların üstesinden gelme gücüne ve kudretine sahiptir. İnanmak zaferin yarısıdır."

Konuşmanın ardından Dönmez, 40 yıldır etkinliklere katılan Şanlıurfa Suruç İlçesi Karakeçili Köyleri Derneğinin çadırını ziyaret etti, yatalak hasta olduğu halde şenliklere katılan 80 yaşındaki dernek başkanı Cindi Yıldız ile sohbet etti.

Bakan Dönmez'e, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve bazı partililer de eşlik etti.