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Adeta bir eczanedir kekik

Özellikle et yemekleri tavuk yemekleri daha bir lezzetli olur kekikle.. Yaz günlerinde dağı taşı kekik kokuları kaplar. Fırsat bu fırsattır, kokusundan hemen tanıyıvereceğiniz kekikleri toplayın, kurutun, bütün bir yıl doğal şifa vesilenizi elceğinizle hazır bulundurun. Ne faydası mı var diyorsunuz? İnanılmaz..

18 Eylül 2018 Salı 16:51
Adeta bir eczanedir kekik

Adeta bir eczanedir kekik. Mikrop öldürücüdür mesela. Antikanser etkinliği vardır. Kolesterol ve şekeri azaltıcı özelliği bulunur. Ağız ve diş sorunlarında gargara şeklinde fayda sağlar. Hazım sorunu için faydalıdır. Bağırsak parazitlerini düşürür.

Spazm çözücüdür. Başağrıları için kekik suyu kullanılabilir. Kan dolaşımını düzenler. Kekik suyu cilt temizliği için de kullanılabilir. Kekik suyu ile cilt temizliği pamuk üstüne damlatılmak suretiyle yapılır.

Eklem ağrılarının tedavisinde kekik suyu banyosu tavsiye edilmektedir.

İdrar söktürücü etkisi ile kekik suyu vücuttaki fazla suyun atılmasına katkıda bulunarak zayıflamaya yardım eder.

Kekik yağı mikrop öldürücüdür. Yara iyileşmesini hızlandırır. Bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı yararlıdır. Kekik yağı içilmemeli, haricen sürülerek kullanılmalıdır. Kekik yağı krem haline getirilerek diyabetik ayak sendromu rahatsızlığında ayak bakımı için kullanılmaktadır. Kekik yağı kreminin ayak sorunları yaşayan kişiler de yaraların ve iltihapların tedavisinde önemli faydalar sağladığı belirtilmiştir.

SAKSIDA YETİŞTİRİN

Güneşi ve sıcağı seven bir bitkidir. Sıcak topraklarda yetişir. Bodur bir bitkidir. Türkiye’nin her yerinde yetişebilen bir bitkidir. Her yörenin kekiği farklı yapıdadır. İçeriğindeki kimyasal maddelerin oranı yetişme yerine göre değişmektedir ama genel özellikler aynıdır. Evinizde saksınızda bile yetiştirebilirsiniz.

ÇAYI YAZ KIŞ FAYDALI...

Çayının yapımı çok kolay ve ferahlatıcı bir etkisi var, sinirleri yatıştırıcı, mideyi rahatlatıcıdır. Boğaz tahrişi, öksürük, gribal enfeksiyonlarda kullanılması tavsiye edilir. Sabahları bir bardak kekik çayını içtiğinizde vücudunuzda iyi ve güzel şeylerin harekete geçtiğini hissedeceksiniz.

Özellikle soğuk havalarda şifa niyetine hasta olmasanız da için.. Gargara biçiminde de kullanabilirsiniz kekiği. Bronşit ve öksüreğe iyi gelir. Ağız yaralarını geçirmeye birebirdir. İster çay gibi için, ister gargara yapın. Günde iki üç bardak içimi yarayı iyileştirir. Ders çalışanlara tavsiye, zekanızı açmak için kekik kullanabilirsiniz.

Kekik suyu kullanımı: Bir çay bardağının dörtte birini dolduracak kadar kekik suyu konulur ve geri kalan kısım için de su ya da meyve suyu eklenerek içilir. Fakat hamile bayanlar ve guatrı olanlara tavsiye edilmez.

DİPNOT:

Kekik çayı, içerisindeki en etkili madde olan eterli uçucu yağın (Thymol) yitirilmemesi için hiçbir zaman kaynatılmaz! Hamilelerin kekik çayını kullanmaması tavsiye edilir.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 16:51
  1. kekik
  2. kekiğin faydaları

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