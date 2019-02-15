Adet düzensizliğini hafife almayın

AYDIN (İHA) – Uzmanlar, üreme çağındaki kadınlarda görülen adet düzensizliğinin pek çok hastalığın habercisi olduğunu belirterek, sık sık adet düzensizliği yaşayanların mutlaka hekime başvurmasını istedi. Çağın hastalığı olarak bilinen stresin de adet düzensizliğine neden olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Elif Özün Özbay, “Kadınlar en ufak streste adet düzensizliği yaşamaktadır. Bunun yanında miyom, tümör gibi sorunlar da adet düzensizliğine neden olabilir. Bu nedenle kadınlarımız adet düzensizliği yaşadıklarında hekime başvurmalarını öneriyoruz” dedi.

Üreme çağındaki kadınların sağlığı konusunda en önemli noktalardan birinin de adet döngüsü olduğunu belirten Ege Liva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Elif Özün Özbay, “Adet düzensizliği kadınları endişelendiren en büyük sorunlarından biridir. Senede birkaç günlük gecikmeler normal ama daha sık yaşanan adet düzensizlikleri miyom, tümör gibi sorunlara işaret edebilir. Bu tür adet düzensizliği durumlarında mutlaka uzman yardımı alınmalıdır. Her kadının adet düzeni farklıdır. Eğer kadınlar her ay tahmin edemeyecekleri zamanda adet görüyorsa bu durum adet düzensizliği olarak kabul edilip sebebi araştırılmalıdır” dedi.

“Stres hastalıkların ana sebebi”

Her hastalıkta olduğu adet düzensizliğinin de ana nedenlerinden birinin stres olduğunu kaydeden Ege Liva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif Özün Özbay, adet düzensizliğinin en sık ilk adet görme ve menopoza girmeye yakın dönemlerde görüldüğünü kaydetti. Bunun yanında, stres, hormonlardaki değişim, tiroit veya prolaktin hormonlarındaki bozuklukların adet düzensizliğine neden olabildiğini belirten Dr. Elif Özün Özbay, “Adet düzensizliği çeşitli hastalıkların da habercisi olabilmektedir. Kadınların adet döngüsünü sağlayan dört faktörden hipotalamus, hipofiz, yumurtalık ve rahim kısmından birinde yaşanan sorun adet düzensizliğine sebep olur. Hipofiz bezindeki tümörler, yumurtalık ya da rahimdeki kist, miyom, tümörler adet düzensizliğine neden olur. Bu nedenle sorun yaşayan kadınların mutlaka hekime başvurmalıdır” diye konuştu.