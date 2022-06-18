Adenya Otel İslami tatilin yıldızı

Tatil hayali kuran ailelere helal konsepte bütün imkanları sunuyorlar. 2016 sezonunda yeni konseptleri olan Helal UAI (Ultra Herşey Dahil)'e geçiş yaptılar. Adenya Resort Hotels & Spa, Türkiye de ilk Helal turizm belgesini alarak geliştirdiği konseptiyle sektöre girmişti. Alanya'nın Türkerler beldesinde denize sıfır konumuyla misafirlerini ağırlayan otelde 11 farklı tipte 290 odaya sahip 580 yatak kapasitesi bulunuyor. Otel bay ve bayanlara ayrı ayrı hizmet verdiği plajlarla misafirlerine keyifli bir tatil sunuyor. Adenya'da plaj, havuz, hamam, sauna gibi alanlar ise erkek ve kadınlar için ayrı olarak tasarlanmış durumda.



Herşey helalinden sunuluyor



Adenya Resort Hotels & Spa, müşterilerine sunulan yiyecek, içecek, kişisel bakım ürünlerinde de 'helal' şartına titizlikle uyuluyor. Gıdala­rın alımından, depolanması ve, ha­zırlanması sürecine kadar tüm süreçlerde titizlikle çalışmaları ayrı bir güven veriyor.



Otelde bayanlara pozitif ayrımcılık



Adenya Otel'de bay ve bayanların havuz, plaj gibi kullanım alanları bir birilerini görmeyecek şekilde inşa edilmiş durumda. Bayanlara yönelik hizmete büyük önem veriliyor. Bayan kopmleksi bay kompleksinin üç katı büyüklüğünde. Bayanlara özel plaj, bayanlara özel spa güzellik salonu, özel açık ve kapalı havuzlar, tuzlu su havuzları otelin bayanlara sunduğu diğer hizmetleri arasında yeralıyor.