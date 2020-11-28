  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Adenovirüs nedir? | Adenovirüs belirtileri
Sağlık

Adenovirüs nedir? | Adenovirüs belirtileri

Adenovirüs nasıl geçer? | Son dönemde uzmanlar vatandaşları, adenovirüs salgınına karşı uyarıyor. Genellikle gözlerde etkisini gösteren adenovirüsün koronavirüsten daha hızlı yayıldığı ifade ediliyor. Peki, adenovirüs nedir? | Adenovirüsün belirtileri nelerdir? | Adenovirüs sebepleri | Adenovirüs nasıl geçer?

Yeniakit Publisher
2020-11-28 12:51:00 -
Adenovirüs nedir? | Adenovirüs belirtileri

Gözlerde kızarıklık neden olur? Hava değişiminde etkisiyle son dönemde özellikle gözlerde ciddi sorunlar yaşanmaya başladı. Uzmanlar, vatandaşları adenovirüse karşı uyarmaya başladı. Göz dışında farklı bölgelerde de etkileyen bu virüsün önemsenmesi gerektiği ve tehlikeli sorunlara yol açabileceği belirtildi. Peki, adenovirüs nedir?

Adenovirüs nedir?

Adenovirüsler, üst solunum yolları hastalıklarına yol açan bir grup DNA virüsüdür. Söz konusu virüsün, koronavirüsten daha hızlı bulaştığı ve her yaş grubunu olumsuz etkilediği belirtiliyor. Adenovirüsün kerato-konjonktivite sorununa yol açtığı uzmanlarca ifade ediliyor.

Adenovirüs nasıl bulaşır?

Adenovirüs hava yoluyla, gıdalar ile ağızdan ve eller aracılığıyla bulaşıyor. Dış ortamda uzunca bir süre yaşayan adenovirüse yakalanmamak için eller sık sık yıkanmalı. Bu virüse dokunduktan sonra elinizi yüzünüze sürerseniz ne yazık ki virüs size bulaşmış olur.

Adenovirüs belirtileri

Pek çok kişi gözlerindeki kızarıklığın bu virüsle ilgisi olup olmadığını merak ediyor. Peki, adenovirüs belirtileri nelerdir?

Burun akıntısı

Boğa ağrısı

Zatürre

Orta kulak enfeksiyonu

Ateş

Sert öksürük

Gözlerde kanlanma

Karın ağrısı

İshal

Adenovirüs tedavisi var mı?

Uzmanlar hava değişimiyle birlikte vatandaşları adenovirüse karşı uyardı. Yapılan uyarılarda bu hastalığın kimi zaman tehlikeli sorunlara yol açabileceği belirtildi. Benzer şikayetleri bulunan vatandaşların vakit kaybetmeden bir hekime müracaat etmesi ise son derece önemli. Bu hastalığa özgü bir tedavi yok. Birçok yöntemle hastalığın hızlı geçmesi sağlanıyor. Adenovirüs tedavisi için başvuruda bulunanlara ilaç dışında bol istirahat tavsiyesinde de bulunuluyor.

Koronavirüs nasıl bitecek? | Koronavirüs 2021'de biter mi?
Koronavirüs nasıl bitecek? | Koronavirüs 2021'de biter mi?

Korona Virüs

Koronavirüs nasıl bitecek? | Koronavirüs 2021'de biter mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dili..
AB'den Fransa ve Avusturya'ya şaşırtan çıkış: Böyle bir ifade kullanılamaz!
Dünya

AB'den Fransa ve Avusturya'ya şaşırtan çıkış: Böyle bir ifade kullanılamaz!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Terörist faaliyetleri İslam'dan ayırmak gerekiyor..
E-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Yaşam

E-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesinin nasıl alındığı araştırılıyor. Şehirlerarası seyahat edecek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 20.05.2020 tarih ve 82..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay