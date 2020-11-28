Adenovirüs nedir? | Adenovirüs belirtileri

Gözlerde kızarıklık neden olur? Hava değişiminde etkisiyle son dönemde özellikle gözlerde ciddi sorunlar yaşanmaya başladı. Uzmanlar, vatandaşları adenovirüse karşı uyarmaya başladı. Göz dışında farklı bölgelerde de etkileyen bu virüsün önemsenmesi gerektiği ve tehlikeli sorunlara yol açabileceği belirtildi. Peki, adenovirüs nedir?

Adenovirüs nedir?

Adenovirüsler, üst solunum yolları hastalıklarına yol açan bir grup DNA virüsüdür. Söz konusu virüsün, koronavirüsten daha hızlı bulaştığı ve her yaş grubunu olumsuz etkilediği belirtiliyor. Adenovirüsün kerato-konjonktivite sorununa yol açtığı uzmanlarca ifade ediliyor.

Adenovirüs nasıl bulaşır?

Adenovirüs hava yoluyla, gıdalar ile ağızdan ve eller aracılığıyla bulaşıyor. Dış ortamda uzunca bir süre yaşayan adenovirüse yakalanmamak için eller sık sık yıkanmalı. Bu virüse dokunduktan sonra elinizi yüzünüze sürerseniz ne yazık ki virüs size bulaşmış olur.

Adenovirüs belirtileri

Pek çok kişi gözlerindeki kızarıklığın bu virüsle ilgisi olup olmadığını merak ediyor. Peki, adenovirüs belirtileri nelerdir?

Burun akıntısı

Boğa ağrısı

Zatürre

Orta kulak enfeksiyonu

Ateş

Sert öksürük

Gözlerde kanlanma

Karın ağrısı

İshal

Adenovirüs tedavisi var mı?

Uzmanlar hava değişimiyle birlikte vatandaşları adenovirüse karşı uyardı. Yapılan uyarılarda bu hastalığın kimi zaman tehlikeli sorunlara yol açabileceği belirtildi. Benzer şikayetleri bulunan vatandaşların vakit kaybetmeden bir hekime müracaat etmesi ise son derece önemli. Bu hastalığa özgü bir tedavi yok. Birçok yöntemle hastalığın hızlı geçmesi sağlanıyor. Adenovirüs tedavisi için başvuruda bulunanlara ilaç dışında bol istirahat tavsiyesinde de bulunuluyor.