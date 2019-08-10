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Aden'deki çatışmalar cumhurbaşkanlığı sarayına yaklaştı

Aden'de, hükümete bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçleri arasında devam eden çatışmalar cumhurbaşkanlığı sarayına yaklaştı- Çatışmalarda en az 25 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:30
Aden'deki çatışmalar cumhurbaşkanlığı sarayına yaklaştı

ADEN (AA) - Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de, meşru hükümete bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçleri arasında devam eden çatışmalar cumhurbaşkanlığı sarayına yaklaşırken, çatışmalarda en az 25 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, çatışmalar Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ana kapısı yakınındaki Eş-Şehid el-Hubeyşi Stadyumu ve El-Bank el-Ehli yolunda yoğunlaştı.

Bu arada, Güney Geçiş Konseyine ait internet sitelerinde 39. Zırhlı Tugayın karargahı Bedir Kampı'nın Hizam Emni güçlerinin kontrolüne geçtiği ileri sürülürken, 39. Zırhlı Tugaydan bir askeri kaynak, Tugayın komutanı Abdullah es-Subeyhi'nin, kendisine bağlı askerle kampın içinde savaşmaya devam ettiğini belirterek iddiayı yalanladı.

Kaynak, çatışmalarda her iki taraftan da onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.

Hastane yetkilileri de 4. Tugayın Hizam Emni'nin kontrolüne geçmesinin ardından El-Mansura ve Şeyh Osman mahallelerindeki hastanelere 25'ten fazla ölünün yanı sıra onlarca yaralının getirildiğini açıkladı.

Güney Geçiş Konseyi bugün, geçici başkent Aden'de meşru hükümete bağlı cumhurbaşkanlığı muhafızlığını yapan 4. Tuğayı ele geçirdiğini açıklamıştı.

Dün yapılan açıklamada da hükümete bağlı Cumhurbaşkanlığı koruma güçlerinin, Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresindeki bölgelerde kontrolü sağladığı, söz konusu noktalarda zırhlı araç ve askerlerin konuşlandığı belirtilmişti.

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de çarşambadan bu yana Hizam el-Emni güçleriyle yaşanan çatışmalarda 7'si sivil 18 kişi hayatını kaybetmiş, 61 kişi de yaralanmıştı.

- Ne olmuştu?

Aden'de BAE destekli Hizam Emni güçlerine ait El-Cela Karargahı'na geçen hafta düzenlenen saldırıda ölenler, çarşamba günü Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın mezarlıkta toprağa verildikten sonra civarda silahlı çatışma çıkmış, ölü ve yaralıların olduğu belirtilmişti.

Hizam Emni güçleri tarafından Maaşık Sarayı'na açılan yolların kapatıldığı o saatlerde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da Aden semalarında görülmüştü.

Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik, konseye ait "Bağımsız Aden" kanalında yaptığı açıklamada, destekçilerine "Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyerek ele geçirmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de hükümete bağlı güçleri Aden'i kaosa sürüklemekle suçlayan bin Berik, hükümetin Aden'de kalmasının tehlike oluşturduğunu öne sürüyor.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında, Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve Güney Hareketi adı altında ayrılıkçı hareket oluşmuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:30
  1. 25 ölü
  2. Aden
  3. çatışmalar
  4. Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı
  5. onlarca yaralı
  6. Yemen

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