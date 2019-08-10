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Aden'de insani durum kötüye gidiyor

10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:19
Aden'de insani durum kötüye gidiyor

ADEN (AA) - Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de, hükümete bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçleri arasında çıkan çatışmalar nedeniyle kentte insani durum kötüye gidiyor.

Aden'deki elektrik ve su kurumu, çarşamba gününden bu yana aralıklarla devam eden çatışmalar nedeniyle elektrik ve su dağıtımının tamamen durma noktasına geldiği uyarısında bulundu.

Elektrik kurumundan yapılan yazılı açıklamada, yakıtın azalması nedeniyle elektrik santrallerinin çalışamaz duruma geldiği belirtildi.

Yaşanan çatışmalar ve yolların tamamen kapatılması nedeniyle Aden'e bağlı Eş-Şaab, El-Mansura ve Hur Mekser kentlerindeki elektrik santrallerine yakıt taşıyan tankerlerin El-Bureyka kentindeki Aden Rafinerisi'nden çıkamadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yakıt temin edilememesi halinde elektrik santrallerinin ilerleyen saatlerde birbiri ardına hizmet dışı kalacağı, bunun hasta ve yaralılarla dolu hastanelerde durumu zorlaştıracağı vurgulandı.

Aden Su Kurumu Müdürü Fethi es-Sekkaf ise Aden'e bağlı Sira, Hur Mekser, El-Mualla ve Et-Tevahi ilçelerine su pompalama işleminin sekteye uğradığını belirtti.

Su depolarının çevresinde yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle işçilerin Hur Mekser'deki El-Berzah istasyonuna giremediğini aktaran Sekkaf, işçilerin su istasyonuna ulaşımının sağlanması için Aden'deki su kurumu ile Kızılhaç arasında ön anlaşmaya varıldığını aktardı.

- İçişleri Bakanlığından sivillere "evlerinizden ayrılmayın" çağrısı

Öte yandan Yemen İçişleri Bakanlığı Aden'de sivillere evlerinden ayrılmamaları ve çatışmaların yaşandığı bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulunarak, devletin Aden'de sivillerin canlarını ve mallarını koruma, güvenlik ve istikrarı sağlama görevini yerine getirmede gevşeklik göstermeyeceğine işaret etti.

Bugün geçici başkent Aden'de, hükümete bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçleri arasında çıkan çatışmalarda 5'i sivil 13 kişi ölmüş, 61 kişi yaralanmıştı.

Daha önce yapılan açıklamada hükümete bağlı Cumhurbaşkanlığı koruma güçlerinin, Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresindeki bölgelerde kontrolü sağladığı, söz konusu noktalarda zırhlı araç ve askerlerin konuşlandığı belirtilmişti.

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de çarşambadan bu yana yaşanan çatışmalarda 7'si sivil 18 kişi hayatını kaybetti.

- Ne olmuştu?

Aden'de BAE destekli Hizam Emni güçlerine ait El-Cela Karargahı'na geçen hafta düzenlenen saldırıda ölenler, dün Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın mezarlıkta toprağa verildikten sonra civarda silahlı çatışma çıkmış, ölü ve yaralıların olduğu belirtilmişti.

Hizam Emni güçleri tarafından Maaşık Sarayı'na açılan yolların kapatıldığı o saatlerde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da Aden semalarında görülmüştü.

Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik konseye ait "Bağımsız Aden" kanalında yaptığı açıklamada, destekçilerine "Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyerek ele geçirmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de hükümete bağlı güçleri Aden'i kaosa sürüklemekle suçlayan Bin Berik, hükümetin Aden'de kalmasının tehlike oluşturduğunu öne sürüyor.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:19
  1. Aden
  2. çatışmalar
  3. elektrik
  4. Güney Geçiş Konseyi
  5. su

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