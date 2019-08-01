Aden'de bombalı saldırı: 3 ölü, 20 yaralı
Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de emniyet merkezini hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 asker yaşamını yitirdi, 20 asker yaralandı.01 Ağustos 2019 Perşembe 10:39
Güvenlik ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aden'e bağlı Şeyh Osman kentinde bulunan Ömer el-Muhtar Mahallesindeki aynı isimli emniyet merkezinin girişinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.
Saldırının ardından 20'den fazla kişinin bölgedeki Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesi'ne sevk edildiği, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Yemen makamlarından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
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