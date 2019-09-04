ADEM yetkililerinden Kaymakam Doğramacı’ya ziyaret Hakkari’nin Yüksekova Aile Destek Merkezi (ADEM) yetkilileri, Kaymakam Osman Doğramacı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Hakkari’nin Yüksekova Aile Destek Merkezi (ADEM) yetkilileri, Kaymakam Osman Doğramacı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Yüksekova Aile Destek Merkezi (ADEM) Müdiresi Zübeyde Özcan ve merkez sorumlusu Sevda Özcan, ilçeye yeni atanan Kaymakam Osman Doğramacı’yı makamında ziyaret ettiler. Kaymakam Doğramacı’yla bir süre sohbet eden ADEM, yetkilileri, Kaymakam Doğramacı’ya Türk bayraklıplaket taktim ettiler. Kaymakam Doğramacı ise kendilerini ziyaret eden ADEM yetkililerine teşekkür etti.

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