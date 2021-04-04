Adem Dinç kimdir, nerelidir? Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Adem Dinç atandı. Peki Adem Dinç kimdir, nerelidir? Adem Dinç, 1967 Yılında Konya'nın Meram İlçesi Yeşildere Köyünde doğdu. İlkokul öğrenimini yeşildere ilkokulunda, orta ve lise öğrenimini Konya İmam Hatip Lisesinde, yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamladı. Adem Dinç, evli ve üç kız çocuğu babasıdır.

Adem Dinç hangi görevlerde bulundu?

1997-2000 : Devlet Personel Başkanlığı (Devlet Personel Uzman Yardımcısı)

2000-2003 : Devlet Personel Başkanlığı (Devlet Personel Uzmanı)

2003-2005 : Devlet Personel Başkanlığı (Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dai.Bşk)

2005-2012 : Devlet Personel Başkanlığı (DP Uzmanı)

2012-2014 : Devlet Personel Başkanlığı (Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dai. Bşk.)

2015-2019 : Devlet Personel Başkanlığı (Devlet Personel Başkan Yardımcısı)

2020 : Kültür ve Turizm Bakanlığı (Personel Genel Müdür Yardımcısı)

2021 : Tarım Ve Orman Bakanlığı (Personel Genel Müdürü)

Adem Dinç'in mesleki çalışmaları

Kitap Çalışmaları

Açıklamalı ve Yargı Kararları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (2012 Baskı)

Açıklamalı ve Yargı Kararları ile Devlet Memurları Kanunu (2009 Baskı)

Teori, Açıklamalı ve Yargı Kararları ile Devlet Memurları Kanunu (2005 Baskı)

Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin İzinleri (Uzmanlık Tezi)

Devlet Teşkilatı Rehberi (Devlet Personel Başkanlığı Yayınları olan bu çalışmaların hazırlanması ve koordinasyonu)

Türkiye'de Kamu Yönetiminde Üst Kademe Yöneticiliği ve Yabancı Ülke Uygulamaları Kitabı Koordinatörlüğü

ABD'de Kamu Yönetimi ve Kamu Personel Sistemi Kitabı ön çalışması.