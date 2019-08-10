0553 313 94 23

ADEM Beytüşşebap’ta kadınlar için ekmek kapısı oldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde açılan Aile Destek Merkezi (ADEM), yüzlerce genç kız için ekmek kapısı oldu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:52
ADEM Beytüşşebap’ta kadınlar için ekmek kapısı oldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde açılan Aile Destek Merkezi (ADEM), yüzlerce genç kız için ekmek kapısı oldu. Kimi kızlar çeyizini hazırlarken kimisi de yaptığı ürünleri satarak aile geçimine katkıda bulunuyor.


Beytüşşebap ilçesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Beytüşşebap Kaymakamlığının da destekleriyle açılan ADEM, yüzlerce genç kız için ekmek kapısı oldu. Çeyizini yapmak isteyen kızlar burada usta öğreticiler sayesinde dikiş nakış kursunda çalışıp kendi çeyizlerini yapmaya çalışırken, bazı ürünler de yıl sonu yapılan sergilerde tanıtılarak satışa çıkarılıyor. Beytüşşebap Kaymakamlığı kursiyerlerin ihtiyaçlarını karşılayarak kendi çeyizlerini yapmaları konusunda destek veriyor. Yarısını çeyize ayıran kursiyerler yarısını da satarak kurum için para topluyor.


Merkezlerinde 50’ye yakın kursiyerin olduğunu belirten ADEM Koordinatörü Sevilay Ataman, verdikleri hizmet nedeni ile çok mutlu olduklarını söyledi. Ataman, ’’Kurumumuzda bayanlara yönelik bir çalışma var. Burada çok güzel bir ortamda çalışıyoruz. İlçemiz malumunuz sosyal aktivite olmadığından kadınlarımıza destekler geliyor, bu desteklerle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Genç kızlar çeyizlerini burada yapıyor’’ dedi.


Eğitmen Nazmiye Ataman ise, genç kızların kurumlarında çeyizlerini yaptığını ve malzeme desteği beklediklerini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:52
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı
    1. İş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu..
    2. Sahil Güvenlikten havadan ve denizden..
    3. Belde halkından bayram temizliği
    4. Sağlık Bakanlığından "kurban kesim"..
    5. Bahattin Yetkin İSBAK Genel müdürlüğü..
    6. Bayram öncesi paralarını alamadıkları..
    7. Parlak’dan anlamlı bayram mesajı
    8. Otomobilin motor bölümüne giren kedi..
    9. Çocuklarınızın sigara ve zararlı..
    10. Sakarya TEM otoyolunda zincirleme..
    11. Kurban Bayramı’nda ZES’le kesintisiz..
    12. Güney Kore duyurdu! Kim Jong'dan yeni..
    13. Bolu’da, TEM Otoyolu’nda bayram..
    14. Fenerbahçe, Zajc'a kulüp arıyor
    15. Sason’da ipek böceği yetiştiriciliği..
    16. fizy’den bayram yolculukları için..
    17. Diagne giderse Paul Onuachu gelecek!
    18. Burhaniye’de denizde arızalanan..
    19. Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu
    20. ADEM Beytüşşebap’ta kadınlar için..
    21. Kozan’da mısır hasat sezonu başladı
    22. Kayatürk’ün Kurban bayramı mesajı
    23. Güney Kore gece sessiz sedasız iki..
    24. Taşdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
    25. Din Şurası yönetmeliği Resmi Gazete'de
    26. Mamak’ta yaz akşamları bir başka oluyor
    27. Kayserispor Pedro Henrique ile anlaştı
    28. 3 gün uykusuz aradığı pullukları okul..
    29. 160’dan fazla kelebek türüne ev..
    30. Balya işçilerinin bunaltıcı sıcakta..
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü