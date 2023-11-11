Adel Kalemcilik, ilk dokuz ayda 409,9 milyon TL kâra ulaştı

Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük kırtasiye ürünleri üreticisi olan Adel Kalemcilik 2023 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre dokuz aylık finansallara bakıldığında net kâr oranını bir önceki yılın aynı dönemine göre 9 kat artırarak 409,9 milyon TL seviyesinde gerçekleştiren Adel Kalemcilik güçlü performansını daha da yukarı taşıyor. Net satışlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,3 kat artış sağlayan şirket 1.657,5 milyon TL’lik net satış rakamı ile de dikkat çekiyor. Brüt kârı ise %266 artarak 957,5 milyon TL olarak gerçekleşen Adel Kalemcilik’in brüt kâr marjı 21 puan artarak %58, FAVÖK marjı ise 19 puan artarak %39 seviyesine ulaştı. Tüm bu olumlu gelişmelerin neticesinde bir önceki yılın aynı döneminde 4,9 olan Net Borç/FAVÖK oranı 2023 yılının ilk dokuz ayında 0,9 olarak gerçekleşti.

Dalgalı ekonomik konjonktürde, disiplinli mali yönetim ve etkin risk yönetimi ile büyümesini sürdüren Adel Kalemcilik, yıl sonunda net satışlarda %90’lar mertebesinde büyüme elde etmeyi hedeflerken %50- %55 bandında brüt kâr marjı ile yılı tamamlamayı öngörüyor. BIST-100 endeksinde işlem gören Adel Kalemcilik hisseleri yılın ilk dokuz aylık döneminde 4,6 kat artış gösterdi.

“Yıl sonu net ciro hedefimiz 1,7 milyar TL”

Adel Kalemcilik Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, finansal performanslarının beklentilerinin üzerine çıktığını belirtti. Uçanlar konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: “Artan maliyetlerle birlikte, tüketicinin ihtiyaçları ve alım gücündeki değişimleri göz önünde bulundurarak rekabetçi fiyatlama politikamızı ve alternatif satış kanallarımızı değerlendiriyor, ürün portföyümüzü şekillendiriyor, buna göre ticari aksiyonlarımızı alıyor ve işimizin sağlıklı büyümesine odaklanıyoruz. 2023 yılının üçüncü çeyreğindeki finansal sonuçlarımız, güçlü performansımızı daha da yukarı taşıdığımızı bizlere gösteriyor. Yıl sonu sonuçlarımızda da başarılı tablomuzu sürdürmeyi öngörürken 1,7 milyar TL civarında net bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.”

Son 15 yılda 238.6 milyon TL temettü ödemesi yaptı

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Kuruluşundan bu yana yerli üretim yapan ve son 15 yıldır düzenli olarak temettü ödeyen Adel Kalemcilik, uzun vadede güvenilir ve yatırımcısını üzmeyen bir hisse senedi grafiğine sahip. Adel Kalemcilik son 15 yılda yaklaşık 238.6 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirmiştir.