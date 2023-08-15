Adel Kalemcilik, binlerce ürününü binlerce satış noktasında tüketiciyle buluşturmaya hazırlanıyor

50 yılı aşan tecrübesi ile 1969’dan beri faaliyet gösterdiği kırtasiye sektöründe Türkiye’nin lider firması olan Adel Kalemcilik, okula dönüş dönemi hazırlıkları kapsamında sahada iz bırakıyor. Değişen iş ve pazar koşullarında okula dönüş dönemine tüm gücüyle hazırlanan ve mağaza içi görsel sergileme uygulamaları için de saha ekipleriyle hızlı bir şekilde çalışmalarına devam eden Adel Kalemcilik, geleneksel satış noktalarının yanı sıra zincir mağaza çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Uçanlar: “Kırtasiyecilerimiz ve satış noktalarımız yeni sezona hazırlanıyor”

Kırtasiye sektörünün en canlı zamanlarından biri olan okula dönüş döneminde, kırtasiye alışverişini dönemsellikten çıkaracak çalışmalar yaptıklarını ve belirli ürün gruplarına özel kampanyalar planladıklarını belirten Adel Kalemcilik Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, konuyla ilgili şunları söyledi: “Her sene olduğu gibi, bu sene de binlerce çeşit ürünümüzü, binlerce farklı satış noktasında tüketicimizle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. 2023-2024 okul sezonu hazırlıkları için saha ekiplerimiz, var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen günlerde hem saha ekiplerimize destek olmak hem de bu motivasyonu kırtasiye satış noktaları ile hep birlikte yaşamak için Adel Kalemcilik ofis çalışanları olarak da sahaya ineceğiz ve sahada iz bırakacağız. Okula dönüş döneminin sektörümüz için verimli geçmesini diliyorum.”