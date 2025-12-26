Adebayor'dan Salah'a destek: “Ona haksızlık ediliyor”

Eski Liverpool kaptanı Jamie Carragher, Mohamed Salah’ın Afrika Uluslar Kupası’ndaki olası başarısının Ballon d’Or yarışında belirleyici olmayacağını savundu.

Bu açıklamalara, CAF Elçisi Emmanuel Adebayor’dan yanıt geldi.

TRT Spor’un haberine göre, Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Afrika Uluslar Kupası’nda heyecan sürüyor. 21 Aralık’ta başlayan organizasyon, 18 Ocak 2026’da oynanacak finalle sona erecek. Ancak İngiltere’den gelen bazı eleştiriler, turnuvanın önüne geçti.

Eski Liverpool kaptanı ve futbol yorumcusu Jamie Carragher, Mohamed Salah’ın Afrika Uluslar Kupası’nda elde edeceği olası bir başarının, Ballon d’Or yarışında belirleyici olmayacağını savundu.

Carragher, Afrika Uluslar Kupası’nın Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası kadar ağırlığa sahip olmadığını dile getirdi.

Afrika Futbol Konfederasyonu Elçisi Emmanuel Adebayor, konu hakkında net konuştu.

Adebayor’a göre turnuvanın altyapısı, şehir organizasyonu ve futbol seviyesi, Afrika için yeni bir standart oluşturuyor.

Kupaya dair değerlendirmelerinin ardından sözü Mohamed Salah’a getiren Adebayor, eleştirilere sert çıktı.

Adebayor, ''Salah ligi kazandı, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Yıllardır Liverpool'un en skorer oyuncusu. Premier Lig tarihinin en iyileri arasına giriyor. Salah'a haksızlık ediliyor.'' dedi.

Adebayor’un açıklamaları, Afrika futbolunun geldiği noktaya dair tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.