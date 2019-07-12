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"ADD'de kriz" haberi istifa ettirdi!

Yurt gazetesi editörü Baran Furkan Gül, ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık’la görüşüp haberi medyada ilk olarak yayımladığını ancak yönetimin devreye girmesiyle kaldırıldığını belirtti.

12 Temmuz 2019 Cuma 22:55
"ADD'de kriz" haberi istifa ettirdi!

Kuruluşunun 30. yılını kutlayan ve bir süredir suların durulmadığı Atatürkçü Düşünce Derneği'nde (ADD) bu sefer de bildiri krizi yaşanıyor.

Tansel Çölaşan'ın uzun süreli başkanlığının ardından 30 Temmuz 2018'de başkanlığa Prof. Dr. Süheyl Batum seçildi. Ancak Şubat 2019'da yapılan genel kurulda yapılan güvensizlik oylamasında 25 üyeden 17'sinin oyuyla Batum'un başkanlığı düşürüldü. Ardından Genel Başkanlığa Hüseyin Emre Altınışık getirildi.

“'Bankamatik memuru' olarak ifade edilen kişilerden midir?”

Haberler sitesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre; yaşanan bu gelişmelerin ardından, ADD içerisinde "Yeniden Milli Mücadele Grubu" ismi ile hareket eden kesim, bir bildiri yayımlayarak yeni başkana savaş açtı. Bildiride, "ADD Genel Başkanı olan Hüseyin Emre Altınışık, nüfus kayıtlarında ise Emre Altınışık olarak yazılı bulunan kişi, kendisi ile ilgili uzun zamandır ortalıkta dolaşan iddialara cevap vermek zorundadır" denildi. Altınışık'ın ADD web sitesinde ve internetteki hiçbir açık kaynakta özgeçmişinin bulunmadığı ifade edilerek, şu sorular soruldu:

"1-Hüseyin Emre Altınışık isimli kişinin mezuniyeti ve mesleği nedir?

2- 15. Olağan Genel Kurul için bastırılan aday tanıtım kitapçığında doğum tarihi 23 Nisan 1973 olarak yazmaktadır. Kimliğindeki gerçek doğum tarihi nedir?

3-Yıllardır kendisine mesleğini soranlara 'TBMM'de kadrolu danışman' olduğunu söyleyen Hüseyin Emre Altınışık 1999 yılından beri 'kadrolu' Çankaya Belediyesi çalışanı mıdır? Eğer öyle ise, Çankaya Belediyesi'nde odası, masası, makamı var mıdır, olmuş mudur? Yoksa işe gitmeden ATM'den maaş çeken kişiler için kullanılan 'bankamatik memuru' olarak ifade edilen kişilerden midir?"

Bu haberin ardından istifa geldi.

Yurt gazetesi editörü Baran Furkan Gül, ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık’la görüşüp haberi medyada ilk olarak yayımladığını ancak yönetimin devreye girmesiyle kaldırıldığını belirtti.

Baran Furkan Gül, sosyal medyadan yayımladığı açıklamasında gazetecilik faaliyetinin engellendiğinin altını çizerek istifa etti.

İşte o açıklama:

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 22:55
  1. Atatürkçü Düşünce Derneği
  2. Hüseyin Emre Altınışık
  3. ADD Genel Başkanı
  4. Tansel Çölaşan

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